Rychlostní zkouška Bikera. Cykloportál má nového majitele a bojuje o čas, sníh v ulicích mu nahrává
- Známý cyklistický e-shop po krachu narychlo mění majitele, který svádí hektický boj s časem o záchranu značky před blížící se sezonou.
- Zákazníky na webu momentálně vítá jen chybová hláška, zatímco na pozadí probíhá dramatické stěhování a dělení zbylého majetku.
- Z kdysi fungujícího byznysu zbyly dluhy, přičemž už teď je pravděpodobné, že věřitelé z nich dostanou zpět jen malou část.
Internal error. Tuto hlášku momentálně vypíše někdejší populární cyklistický e-shop Bikero.cz zájemcům o nové kolo. Chybový kód odráží zásadní byznysový restart, o který se právě v těchto dnech portál pokouší. Bikero totiž právě prochází hektickou změnou svého vlastníka. A hraje se o čas.
Podmínkou kupce bylo totiž získat a znovu otevřít e-shop do začátku sezony. Jinak se prý stane celá značka bezcennou. Počasí je přitom vůči novému majiteli zatím spíše milosrdné. Větrno a nízké teploty zatím příliš cyklistických vášní neprobouzejí a neposílají tak potenciální zákazníky nefunkčního e-shopu ke konkurenci.
„Objednávky jsou nyní pozastaveny z důvodu stěhování skladu. Brzy ale znovu šlápneme do pedálů a spustíme e-shop s novou nabídkou,“ oznamuje fandům cyklistiky v závěru první dubnové dekády portál, který má za sebou v uplynulých měsících hodně dramatickou story. A totiž neúspěšný lov na nového investora, bankrot svého někdejšího majitele a ve finále jedinou nabídku k odkupu. A to navíc s drakonickými, ovšem pro životaschopnost byznysu nutnými podmínkami.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!