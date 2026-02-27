Aktualizováno: Samsung uzavře závod na výrobu televizorů na Slovensku, pracuje v něm 800 lidí
- Jihokorejský Samsung do května letošního roku postupně uzavře svůj slovenský závod na výrobu televizorů.
- Zrušení produkce se přímo dotkne přibližně 800 zaměstnanců tamější továrny.
- Slovenský premiér Robert Fico uvedl, že kabinet zatím čeká na oficiální stanovisko koncernu k jeho dalšímu působení v zemi.
Jihokorejský elektrotechnický koncern Samsung do letošního května postupně ukončí výrobu televizorů ve své továrně na Slovensku, ve které pracuje asi 800 lidí. S odvoláním na oznámení slovenské divize Samsung Electronics o tom v pátek informovala slovenská média. Premiér Robert Fico dopoledne novinářům řekl, že oficiální vyjádření o budoucnosti Samsungu na Slovensku jeho vláda ještě nemá. Nezaměstnanost na Slovensku se začala zvyšovat loni v listopadu.
Největší elektrotechnická firma na Slovensku rozhodnutí podle listu Sme zdůvodnila změnami na globálním trhu výroby televizorů, svou produkční strategií a vysokými cenami energií. Propouštění zaměstnanců z továrny v jihoslovenské Galantě, kde Samsung působí od roku 2002, je naplánováno postupně od konce letošního června.
Podle médií Samsung bude nadále provozovat na Slovensku své logistické centrum, které zaměstnává přibližně 700 lidí.
Samsung už v roce 2018 uzavřel jiný svůj závod na Slovensku; ve Voderadech na západě země ukončil výrobu základních součástek televizorů a monitorů s LCD obrazovkami. Podle portálu finstat.sk v žebříčku největších plátců daně z příjmů právnických osob na Slovensku za rok 2024 skončil Samsung Electronics Slovakia na 33. místě. Předloni tržby firmy přesáhly hranici 1,7 miliardy eur (41,2 miliardy korun).
Slovenská opozice tvrdila, že rozhodnutí Samsungu ukončit výrobu na Slovensku je důsledkem zhoršujícího se podnikatelského prostředí v zemi a vysokých daní a odvodů, které současný kabinet ještě zvýšil nebo zavedl daně nové.
Hromadné propouštění už dříve podle tisku ohlásila úřadům slovenská divize taiwanského výrobce elektroniky Foxconn Slovakia. Už loni několik firem na Slovensku oznámilo ukončení výroby v zemi. Letos v lednu míra nezaměstnanosti na Slovensku podle svého hlavního ukazatele stoupla na zhruba tříleté maximum 4,42 procenta, byť současně přibylo volných pracovních míst.