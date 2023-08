Saúdská Arábie chce do fotbalové Ligy mistrů | e15.cz

„Snažíme se být odlišní, takže jakákoliv změna formátu nebo vylepšení, která lze do ligy zavést, budou vítány,“ řekl Carlo Nohra, provozní šéf nejvyšší saúdskoarabské fotbalové ligy Saudi Pro League (SPL), v rozhovoru pro Bloomberg.

SPL hodlá nadále zůstat součástí nejvyšší asijské fotbalové soutěže AFC Champions League. Jednání o vstupu SPL do Ligy mistrů by pravděpodobně probíhala mezi evropskou fotbalovou asociací UEFA a Saúdskoarabskou fotbalovou federací.

Členy UEFA jsou mimoevropské fotbalové federace z Ázerbájdžánu, Gruzie, Kazachstánu a Turecka, tamní fotbalové kluby se tak mohou účastnit Ligy mistrů. UEFA se nyní na dotaz Bloombergu nechtěla k tématu vyjádřit, odkázala ale na nedávné prohlášení svého funkcionáře Zvonimira Bobana. Ten v reakci na zprávu, že by se saúdskoarabský klub mohl zúčastnit v roce 2025 Ligy mistrů, pro chorvatský deník Jutarnji List uvedl, že jde o výmysl.

Saúdskoarabské fotbalové kluby jen za posledních několik měsíců vynaložily na přilákání hráčských hvězd 650 milionů dolarů. Například Karim Benzema po 14 letech opustil Real Madrid a podepsal smlouvu s mistrem saúdskoarabské ligy Al Ittihad. V aktuálně druhém nejlepším klubu tamní ligy, celku Al Nassr, působí útočník Christian Ronaldo. A brazilský útočník Neymar se rozhodl přestoupit do celku Al Hilal.

„Děláme všechno možné, abychom tyto hráče přivedli do Saúdské Arábie,“ řekl Nohra. „To neznamená, že máme neomezený rozpočet. Ale nemůžeme si svázat ruce, pokud sem chceme přivést některé z těch největších talentů. Abychom je sem přivedli, musíme zaplatit obvyklé částky,“ dodal.

Investice do fotbalu zapadají do širších snah Saúdské Arábie rozšířit záběr tamní ekonomiky, dlouhodobě silně závislé na těžbě ropy. Výdělky SPL jsou zatím ve srovnání s prestižními světovými ligami nepatrné. To se ale začíná měnit. Zápasy ligy jsou nyní vysílány ve 140 zemích světa a od té doby, co loni na podzim do SPL přišel Ronaldo, se výnosy z vysílacích práv zvýšily o 650 procent. „Nejde o masivní příjmy, které by mohly financovat všechny naše aktivity, ale je to určitě významný posun,“ uvedl Nohra. Liga podle něj nemá stanovený pevný termín, kdy by měla začít být zisková.