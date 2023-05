Malina dluží Bohemians i fotbalovému klubu z Norimberku | e15.cz

Malina se jedním z mála hlavních partnerů klubu stala teprve v lednu a po necelém půl roce už podle Bildu nedokáže platit své závazky. Sponzorská smlouva přitom podle deníku počítala jen s půlročním plněním. Norimberský fotbalový klub situaci nekomentoval, solární skupina informaci částečně potvrdila.

„Sponzorem týmu 2. Bundesligy 1. FC Nürnberg byla Malina Solar Deutschland, nikoliv český Energetický holding Malina. Smlouva byla uzavřena do konce této sezóny, která již končí. Zda a v jaké výši dluh Malina Solar vůči klubu existuje, v tuto chvíli analyzuje náš krizový tým,“ sdělil mediální zástupce Maliny Roman Hrůza.

Jak upozornil server iDnes.cz, podobné problémy nastaly také u fotbalového klubu Bohemians Praha, v němž se Malina od začátku této sezony stala dokonce generálním partnerem. Podle loňského prohlášení klubového ředitele Darka Jakubowicze to byl jeden z nejvýznamnějších sponzorských kontraktů za posledních dvacet let – už druhý rok tříleté spolupráce měl přinést do pokladny klubu osmimístnou částku.

Od ledna ale Malina smlouvu neplní, což už u Bohemians řeší právníci. „Smlouvu z naší strany plníme proto, abychom mohli v budoucnu nárokovat pohledávky,“ vysvětluje klub.

Kdy Malina vstoupila na německý trh, není z veřejných informací zcela zřejmé. Skupina na svém facebookovém profilu začala potenciální zákazníky i zaměstnance lákat na konci loňského listopadu a od února lze dohledat první recenze na firmu.

Její česká mateřská skupina je v úpadku od poloviny května a druhé zahraniční pobočce na Slovensku po krachu české části přestaly fungovat webové stránky.

Finanční problémy Maliny vyplavaly na povrch na sklonku roku. Od té doby se jen stupňovaly, až ji nakonec zcela paralyzovaly. Firma dluží nejen bývalým pracovníkům a klientům, ale také obchodním partnerům. Policie jí podle serveru Seznam Zprávy také zajistila půl milionu korun kvůli možné trestné činnosti.

Celkové závazky firmy dosahují 1,4 miliardy korun, přičemž na účtu má necelých dvanáct milionů korun. Zásoby skupiny činí 438 milionů korun a loňská ztráta 186 milionů.

Největším věřitelem s pohledávkou zhruba 108 milionů korun je čínský subjekt označený v insolvenčním rejstříku jako Haikou Longhua Douzhen, což je zároveň složenina jeho adresy. Sama Malina k věřiteli pouze dodala, že dluh se týká dodávek fotovoltaických komponentů. Na opakované dotazy týkající se názvu a dodávaných komponent Malina nereagovala. Ještě loni tvrdila, že solární panely vyrábí a baterky si sama kompletuje.