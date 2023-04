Souboj o převzetí Manchesteru United jde do finále | e15.cz

Podle britských médií katarský šejk Jassim bin Hamad al-Thani nabízí za stoprocentní podíl ve sportovní organizaci okolo pěti miliard liber, tedy v přepočtu zhruba 134 miliard korun. Pro srovnání, to je přibližně stejně jako činí na pražské burze kapitalizace Komerční banky, jednoho z největších tuzemských finančních domů.

Nabídka je nižší než údajně šest miliard liber požadovaných bratry Joelem a Avramem Glazerovými. Ti klub před devíti lety převzali společně s dalšími čtyřmi sourozenci poté, co zemřel jejich otec Malcolm Glazer. Americký miliardář koupil Manchester United v roce 2005, a to i přes protesty fanoušků.

Kupní cena tehdy byla 790 milionů liber a Glazer si na zaplacení půjčil. Dluh následně přenesl na klub a ten jej od té doby společně s vysokými úroky splácí.

V současnosti vlastní bratři Glazerovi v klubu většinový podíl. Jejich akcie navíc mají desetinásobně vyšší hlasovací sílu na valné hromadě než třída akcií, se kterou se veřejně obchoduje na newyorské burze. Záměr prodat celý klub či část podílu oznámili bratři loni v listopadu.

Pokud šejk Jassim bin Hamad al-Thani uspěje, překoná pravděpodobně zaplacená částka dosavadní rekord. Ten momentálně drží nedávno dojednaná koupě klubu amerického fotbalu Washington Commanders. Noví majitelé v čele s miliardářem Joshem Harrisem a basketbalovou legendou Magicem Johnsonem by za něj měli zaplatit okolo 4,8 miliardy liber.

Pro případnou vysokou cenu hovoří fakt, že nějakým způsobem se s United ztotožňuje po celém světě více než jedna miliarda fanoušků a příznivců. To je nejvíce ze všech klubů Premier League. Z hlediska globálního dosahu a tedy i komerčního potenciálu se mohou United rovnat snad už jen španělské velkokluby Barcelona a Real Madrid.

Ve hře o Manchester United je také britský podnikatel a jeden z nejbohatších Britů Sir Jim Ratcliffe, majitel petrochemického impéria Ineos. Podle britských médií chce Ratcliffe koupit jen něco málo přes 50 procent akcií. Dalších 40 procent by nadále vlastnili společně Joel a Avram Glazerovi. Zároveň by v případě Ratcliffova úspěchu nejspíš zůstal zbytek akcií dál veřejně obchodovaný na burze.

Zatím není oficiálně známo, zda do pátečního večera došlo k předložení ještě dalších nabídek. V předchozích týdnech se mluvilo například o zájmu amerických fondů Elliot a Carlyle. Oba však měly či mají na rozdíl od katarského šejka a britského podnikatele zájem pouze o menšinový podíl.

Britský server Sky News uvedl, že šejk Jassim bin Hamad al-Thani věří, že se svou nabídkou uspěje. A to proto, že chce koupit 100procentní podíl a také slibuje klub zbavit dluhů a investovat další peníze do hráčského kádru manažera Erika ten Haga a také do modernizace stadionu Old Trafford a související infrastruktury.

Páteční obchodování uzavřely akcie Manchesteru United na newyorské burze na 20,05 dolarech. V porovnání se situací před rokem je kurz vyšší téměř o 50 procent. Nejvíce veřejně obchodovaných akcií mají ve vlastnictví podílové fondy britské investiční společnosti Lindsell Train. Cenné papíry v jejich držení mají hodnotu 220 milionů dolarů.