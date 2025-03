Schvalování čipových investic včetně Onsemi v Bruselu drhne. Firmy i ČR tlačí na nová a rychlejší pravidla

Evropská unie chce ještě více nakopnout investice do čipů a polovodičů. Firmy a organizace v oboru v Bruselu lobbují za vznik druhé verze takzvaného zákona o čipech. Mělo by jít o Chips Act 2.0, jenž by navázal na první verzi, která vešla v platnost v roce 2023 a kterou během svého předsednictví v Radě EU v roce 2022 vyjednala České republika. Také na možné podobě druhého Chips Actu se Česko podílí a chce v něm prosadit podmínky podporující zdejší firmy.