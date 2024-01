Sklárna v Květné má nového majitele, holding AF Group zachová výrobu

Nový majitel podle něj ve sklárně zachová ruční výrobu skla, byť zpočátku v omezeném rozsahu. Bývalý majitel, kterým byla společnost Cerva Bohemia,ji plánoval na konci ledna po 230 letech kvůli růstu cen energií ukončit. Cenu transakce strany nezveřejnily.

Většina zaměstnanců sklárny dostala koncem loňského roku výpovědi. Část z nich však nakonec v podniku zůstane. „Původně ve sklárně pracovalo okolo 90 zaměstnanců, nyní to bude zhruba 50,“ uvedl Mikláš, který i po změně vlastníka zůstane jejím generálním ředitelem. Ocenil solidaritu lidí, jimž nebyl osud sklárny, která vyváží své výrobky do více než 65 zemí světa, lhostejný.

Bývalý majitel sklárny Lubor Cerva podle Mikáše bezprostředně před uzavřením provozu, který by pravděpodobně znamenal definitivní konec sklářské výrovy v Květné, našel obchodní partnery, kteří sklárnu převezmou s cílem pokračovat v tradiční ruční výrobě skla. „Novým majoritním majitelem se stává ryze český rodinný holding AF Group z Hodonína působící řadu let v různých průmyslových a realitních projektech, který bude zastupovat pan Josef Anovčín, a dále pan Dušan Svoboda prostřednictvím společnosti MHS Partners,“ uvedl Mikláš.

Sklo podnik dodává na trh pod značkou Květná 1794. „Je to jedna z mimořádných příležitostí k uchování tradičního řemesla, které je proslulé po celém světě, zároveň je sklárna silně spjatá s naším regionem a je tu vnímána jako tradiční a dlouholetý zaměstnavatel,“ řekl k akvizici Anovčín. „Jsem rád, že jsem měl možnost přispět k tomu, že značka dostala další šanci na pokračování v tradici, která trvá již 230 let a doufám, že naše možná trochu idealistické představy se nám podaří přetavit do dlouhodobě udržitelného rozvoje sklárny,“ doplnil Svoboda.

Za dobrou zprávu považuje informaci o záchraně sklárny starosta Strání Antonín Popelka (BEZPP, za Nestraníky). „Je to nějaká historie, bylo by špatně, kdyby se sklárna zrušila. Když se to teď zastaví, tak to už nerozjede nikdo. Jsem rád, že o to nějaký zájem je, a věřím tomu, že to vydrží a že to bude pokračovat. My jsme tady rádi za každé pracovní místo. Když tam budou desítky lidí, tak to je pro nás úplně úžasné,“ řekl dnes starosta.

Dnes skláři podle Mikláše vynesli z pece osm tavicích pánví. „Ve čtvrtek proběhne oprava pracovních otvorů a celé pece jako takové a v pátek bude vneseno osm nových tavicích pánví, které se následně dotemperují. První tavba skla je naplánovaná na tuto neděli,“ uvedl Mikláš. Slavnostní opětovné spuštění výroby, už pod novým majitelem, se uskuteční v pondělí 5. února dopoledne.

Historie sklárny v Květné sahá do roku 1794, je tedy jednou z nejdéle fungujících skláren v České republice. Založil ji kníže Alois I. z Lichtenštejna. V polovině 19. století sklárnu koupil podnikatel Emanuel Zahn a rozšířil původní výrobu tabulkového skla o výrobu skla nápojového a dekoračního, jež se brzy začalo vyvážet do mnoha zemí. Sklárna zachovala výrobu i v první polovině 20. století a po zestátnění byla jedním ze závodů národního podniku Moravské sklárny v Květné.

Po roce 1989 sklárna několikrát změnila majitele. Mezi lety 2011 a 2018 patřila do skupiny Crystalite Bohemia podnikatele Lubora Cervy, jejíž část v podobě závodu ve Světlé nad Sázavou na Havlíčkobrodsku posléze odprodal. V roce 2020 založil společnost Cerva Bohemia a následně Květná 1794, aby se věnoval ruční výrobě českého křišťálu. I přes covidovou pandemii sklárna výrobu udržela, ekonomické problémy pro ni ale podle Mikláše znamenalo dramatické zvýšení cen energií v uplynulých letech.

Holding AF Group utržil od ledna 2021 do konce března 2022 za prodej výrobků, služeb a zboží téměř 766,4 milionu korun. Za sledované období vykázal čistý zisk přes 37,9 milionu korun, vyplývá z konsolidované účetní závěrky. Společnost Cerva Bohemia měla podle účetní závěrkypředloni tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží asi 98,7 milionu korun, skončila však ve ztrátě přesahující 28,9 milionu. Loňské hospodářské výsledky společnosti dosud oficiálně nezveřejnily.