Tramvajová velmoc si najala českou Škodu kvůli novým vozům | e15.cz

Škoda Group, výrobce vozidel a komponentů pro veřejnou dopravu, dodá do nových tramvají pro Melbourne stovky trakčních motorů přibližně za 13 milionů eur (přes 310 milionů Kč). Je to první kontrakt plzeňských strojíren v Austrálii. Do města s jednou z největších tramvajových sítí světa dodá tramvaje francouzský Alstom, pro nějž Škodovka vyrobí včetně opce až 1120 trakčních motorů. Uvedl to mluvčí Škody Group Jan Švehla. Podle něj jde o významný milník dlouholetého partnerství skupin Škoda a Alstom.

„Od příštího roku do listopadu 2028 bude do Melbourne dodáno 400 kusů trakčních motorů pro 100 tramvají. Dalších 720 motorů je součástí opce. Celková hodnota zakázky je přes 13 milionů eur,“ uvedl mluvčí. Podle Petra Novotného, prezidenta Components & Bus Mobility Škody Group, jezdí po celém světě spousta vozidel s trakčními pohony Škoda. „Teď můžeme naše špičkové motory poprvé přivézt i do Austrálie a přispět k dalšímu rozvoji jedné z největších tramvajových sítí světa, která je právě v Melbourne,“ řekl.

Trakční motor pro tramvaje v Melbourne vychází z úspěšné řady Škoda FCX. „Podélně uložený motor s výkonem 105 kilowattů a hmotností 360 kilogramů pohání nápravu prostřednictvím dvoustupňové převodovky,“ uvedl mluvčí.

Trakčních pohonů Škoda už bylo po celém světě nasazeno přes 50 tisíc. Každá část je při výrobě testována kvůli zajištění kvality a dlouhé životnosti.

Bohaté léto pro Škoda Group

Škoda Group tento měsíc oznámila hned několik nových kontraktů. V polovině července oznámila, že získala zakázku na dodávku osmi souprav metra do Sofie za více než 1,6 miliardy korun. Pro místního dopravce Metropoliten EAD je bude vyrábět v Ostravě a v Plzni. "Nová vozidla vstoupí do provozu v roce 2026 a budou jezdit na linkách 1, 2 a 4. Není to poprvé, kdy Škoda dodává vozidla do Bulharska. Od roku 2010 dodala do pěti bulharských měst 210 trolejbusů," uvedl Švehla.

Společnost zhruba ve stejnou dobu prozradila, že vyrobí deset obousměrných tramvají pro italské Bergamo a zajistí jejich tříletý kompletní servis. Budou jezdit na nové tramvajové trati, kterou více než 120tisícové město pod Alpami připravuje. Dodávky speciálně upravených tramvají pro Bergamo jsou naplánovány na příští tři roky.

Skupina ŠkodaGroup s 8000 zaměstnanci, dříve Škoda Transportation, patří mezi přední evropské výrobce vozů pro hromadnou dopravu. Vyrábí tramvaje, elektrické lokomotivy, příměstské vlaky, soupravy metra, elektrobusy a trolejbusy. V Česku má několik výrobních areálů a jeden také ve Finsku. Za rok 2021 utržila skupina 15,5 miliardy korun. Firma je součástí skupiny PPF.