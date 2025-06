Škoda Group zvýšila provozní zisk, stouply i nové zakázky, Tržby stagnovaly

„Pozitivní vývoj pokračuje i v roce 2025. První čtvrtletí potvrzuje stabilní růst klíčových ukazatelů a posilování pozice Škody Group na mezinárodních trzích moderní a udržitelné mobility,“ řekl mluvčí skupiny Jan Švehla. Škodovka posiluje vývoj nových digitálních a chytrých technologií například pro servisní služby, řízení dopravy a vozidel.

„Rok 2024 byl pro Škodu Group velmi důležitý. Podařilo se nám skrz investice do nových technologií a produktového portfolia nasmlouvat nejvyšší objem nových zakázek,“ řekl generální ředitel a předseda představenstva Petr Novotný. Skupina podle něj potvrdila roli předního evropského inovačního centra - investice do moderních technologií, výzkumu a vývoje dosáhly loni 2,2 miliardy korun. Zajistily nové trhy, klíčové zakázky a posílení pozice v udržitelné mobilitě. „Naši inovační sílu potvrzují bateriové vlaky, chytré depo ve finském Tampere, automatické řízení vlaků pro Lotyšsko nebo antikolizní systém pro tramvaje,“ uvedl.

Finanční ředitel Škody Group Jaroslav Zoch dodal, že skupina loni stabilizovala výkonnost a zvýšila ziskovost. „Po náročném období minulých let jsme se zaměřili také na zlepšení interních procesů, racionalizaci nákladů a investice směřovaly primárně do posílení a zefektivnění výrobních a dodavatelských kapacit. Navýšili jsme kapacitu výroby, kde jsme překonali 5,2 milionu výrobních hodin, a jsme tak dobře připraveni na plnění zakázek, které máme nasmlouvány v objemu 85 miliard korun,“ uvedl.

K loni uzavřeným kontraktům patří například výroba 15 bateriových vlaků pro České dráhy (ČD), dodávka elektrických vlakových jednotek do Bulharska (včetně zajištění kompletního servisu na pět let), první spolupráce na výrobě elektrických vlaků se soukromým dopravcem RegioJet, opční smlouvy na tramvaje do Brna a Tampere a zakázky na trolejbusy pro České Budějovice, Pardubice a Brno. „Škoda Group také potvrdila postavení tržního lídra v segmentu tramvají s rozchodem 1000 milimetrů na německém trhu. Podle Švehly dosáhla významného pokroku také v oblasti elektrických komponentů, když vyrobila téměř 3000 kusů motorů, trakčních kontejnerů a dalších zařízení. Jmenoval třeba pohony trolejbusů do italského Janova, polského Tychy a pro elektrobusy v Košicích.

“Podílem na výrobě vysokorychlostních souprav ComfortJet pro ČD vstoupila Škodovka do exkluzivního klubu evropských výrobců rychlovlaků. Zároveň jako první na světě dokázala uvést do pravidelného provozu technologicky vyspělé jednotky s akutrolejovým pohonem pro stejnosměrnou trakci 3kV (kombinace pohonu na elektřinu z troleje a baterie),„ uvedl Švehla. Tyto soupravy se podle něj staly efektivním řešením v regionální a příměstské železniční dopravě a lákají na železnici nové cestující.

Významným milníkem loňského roku bylo podle mluvčího dokončení dodávky 110 jednotek RegioPanter pro ČD včetně čtyř bateriových vlaků nasazených v Moravskoslezském kraji; dále uzavření nové smlouvy s ČD na dalších 15 bateriových vlaků. Počátkem letošního roku dále Škodovka představila první funkční prototyp nové tramvaje pro Prahu. “S novými vozidly už se brzy svezou první cestující,„ uvedl Švehla. Tramvaj pro Bonn získala prestižní globální ocenění Red Dot Award za produktový design.

Škoda Group, součást skupiny PPF, zaměstnává 10 tisíc lidí v několika výrobních závodech v ČR, dále ve Finsku a Turecku. Obchodní jednotky má také v Německu, Itálii, Rakousku, Belgii, Polsku, Maďarsku a na Ukrajině.