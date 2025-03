Pro uživatele Voyo, kteří dosud platili 159 korun měsíčně, bude přechod znamenat zvýšení ceny na 199 korun, kde začíná základní předplatné Oneplay Komfort. Vedle Voya bude obsahovat 55 kanálů a 2000 filmů. Podobný tarif O2 dosud nenabízela.

Následují tři dražší varianty Oneplay. Nabídka Oneplay Extra Zábava vyjde na 399 korun a obsahuje 100 kanálů a Voyo. Stojí tak stejně jako dosavadní O2 TV Bronzová se 75 programy. Nabídka Extra Sport za 599 korun má 90 kanálů a její cena je o 50 korun vyšší než O2 TV Stříbrná. Ta měla také o 29 kanálů více. Nově má ale přístup do Voya, včetně jeho originální produkce, tedy hlavně seriálů. Oneplay Maximum se 142 kanály bude stát 799 korun a je tak o stokorunu levnější než původní O2 TV Zlatá. Z nabídky Oneplay zmizí prémiové filmové kanály HBO a streamingová služba Max.

Cenu lze snížit kombinací více služeb od O2 v rámci O2 Spolu. Možnost sledovat televizi na více zařízeních bude bezplatná jen u nejvyšší nabídky, u ostatních je možnost rozšíření až na tři zařízení za příplatek 99 korun měsíčně.

Předplatitelům Voyo bude jejich uživatelský profil automaticky převeden do Oneplay. Stejně tak všichni stávající zákazníci O2 získají přístup do Oneplay. Zákazníci O2 TV budou do Oneplay převedeni postupně v následujících měsících. O přesném datu a všech podrobnostech budou včas informováni. Do té doby mohou O2 TV sledovat stejným způsobem jako dosud.

Na vznik Oneplay zareagovala konkurence. Například noví klienti Telly, kteří si od pondělí aktivují velký nebo střední tarif, dostanou 20 procent slevu na dva roky. K tomu operátor přidá na měsíc jako dárek stanice HBO a streamovací službu Max. Vodafone TV spustila akci na balíčky Sport a Cinema, které mohou předplatitelé získat na první tři měsíce za 100 korun, tedy za polovinu běžné ceny. Magenta TV od T-Mobile nabízí televizní balíčky, vyjma nejvyššího, za 199 Kč měsíčně na dobu šesti měsíců. Zákazníci ušetří až 500 korun. Zlevnily i streamovací služby Disney+ a SkyShowtime.