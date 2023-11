Spolumajitel Esetu Trnka odchází ze Slovenska | e15.cz

Jeden z nejbohatších Slováků, spoluzakladatel antivirové firmy Eset Miroslav Trnka, se rozhodl odejít ze země. Odůvodňuje to pokračujícími slovními útoky staronového premiéra Roberta Fica a poslance Směru Ľuboše Blahy na jeho osobu, jeho rodinu a na Eset samotný. Trnka připravuje stěhování do Prahy, řekl pro deník Sme . Eset na Slovensku zůstává.

„V předvečer voleb mě premiér dal do souvislosti s nějakým korupčním jednáním. To je věc, která ve mě něco zlomila a řekl jsem si, že už není dobré, abych v tomto státě zůstal,„ vysvětlil Trnka. Odmítl například Ficovo tvrzení, že sponzoroval hnutí Progresivní Slovensko nebo prezidentku Zuzanu Čaputovou. „Nedal jsem jim ani euro. Jsem ochotný ukázat i bankovní účty, protože na rozdíl o jiných podnikatelů, kteří podporují Směr, mám všechny peníze vydělané poctivě,“ dodal.

Podle Trnky samotný Blaha vyslovil za rok přes 200 takových lží. „'Provinil' jsem se tím, že sponzoruji nadaci Zastavme korupci, a lidé, kteří se tím cítí dotčeni, na nás útočí,“ dodal Trnka. Politici tak podle něj vytvářejí prostředí pro další útoky řadových občanů vůči jeho osobě a firmě na sociálních sítích.

Řada nařčení z poslední doby například tvrdí, že Eset prostřednictvím svého antivirového programu manipuloval sčítání výsledků parlamentních voleb. I Fico před volbami prohlašoval, že sčítání bude zfalšované, byť Eset při tom přímo nezmínil. „Jak daleko to zachází, ukazuje, že teď jsem dostal například jednu vyhrůžku smrtí za to, že jsme 'zfalšovali volby',“ řekl Trnka.

Trnka už před rokem avizoval, že pokud se na Slovensku k moci opět dostanou Fico a Blaha, budou nejspíš muset jeho rodina i Eset odejít ze země. Krátce po volbách pak Trnka pro server Pluska.sk řekl, že se osobně plánuje ze Slovenska odstěhovat.

Eset naopak na Slovensku nadále zůstává, pokračuje také v investici do nového sídla Eset Campus na bratislavské Patrónce. „Zatím převažuje ve firmě názor, že musíme zůstat. Nemůžeme zahodit to, co jsme roky budovali," řekl Trnka. Mimo jiné i proto, že Eset má na Slovensku například největší tým odborníků na kybernetické útoky v Evropské unii a tyto experty a jejich rodiny by bylo obtížné přestěhovat do jiné země.

Pokud by se ale útoky vládních představitelů na Eset měly stát normou, firma by musela odchod ze Slovenska znovu zvážit, myslí si Trnka. Zároveň ale upozornil, že další spolumajitelé Esetu mohou mít odlišný názor a vedení firmy tak vždy musí hledat kompromis.