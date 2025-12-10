Boj o Warner Bros. a nové nominace na Fed: Co to znamená pro trhy a investice?
Vítejte u nového vydání Investičního newsletteru e15. V dnešním dílu se podíváme na „přetahovanou“ Netflixu a Paramountu o světoznámý konglomerát Warner Bros. a co může k akvizici říct samotný Donald Trump. Zároveň se podíváme na očekávaný výsledek nadcházejícího zasedání Fedu a představíme poslední díl série Investiční portfolio e15, kde se soustředíme na hodnocení výkonnosti obou modelových portfolií za uplynulý rok a projdeme si metriky, které se při evaluaci vyplatí sledovat.

Stručně 📻
Netflix vs. Paramount: kdo vyhraje v přetahované o Warner Bros.
V pátek otřásla mediálním světem zpráva o jedné z největších fúzí v historii zábavního průmyslu – oznámil záměr koupit konglomerát Warner Bros. Discovery včetně platformy HBO Max za pohádkových 72 miliard dolarů (což odpovídá přibližně 27,75 dolaru za akcii). Pokud by k obchodu došlo, vznikl by globální hegemon s více než 450 miliony předplatitelů, který by pod jednou střechou spojil streamovací gigant s ikonickým filmovým studiem a značkami jako Harry Potter, Hra o trůny či DC Universe.
Tento ambiciózní plán však okamžitě narazil na tvrdý odpor, a to z nejvyšších pater americké politiky. Prezident Donald Trump veřejně vyjádřil obavy z porušení antimonopolních pravidel. Varoval, že spojení by mohlo vytvořit subjekt s nebezpečně dominantním postavením na trhu, což by mohlo být problematické pro americké spotřebitele. Trump dokonce naznačil, že se do schvalovacího procesu, který povede ministerstvo spravedlnosti, osobně vloží.
Klíčovým bodem sporu je tržní podíl – zatímco kritici tvrdí, že by tímto obchodem Netflix překročil 30procentní hranici, očekává se, že by Netflix argumentoval tím, že by se do trhu měly počítat i platformy jako YouTube či TikTok, čímž by se celkový očekávaný tržní podíl společnosti výrazně snížil.
Situaci dále zkomplikoval výstup společnosti Paramount Skydance Corp., která se rozhodla využít nejistoty kolem Netflixu a předložila konkurenční nabídku ve výši 30 dolarů za akcii v hotovosti.
Zásadní rozdíl mezi oběma návrhy netkví jen v ceně, ale ve struktuře transakce. Paramount usiluje o akvizici celé společnosti, čímž se staví do kontrastu k plánu Netflixu na vyčlenění kabelových televizí (jako CNN) do samostatné entity. Paramount podporovaný kapitálem slavné rodiny Ellisonových se navíc snaží využít svých vazeb na Trumpovu administrativu jako páky proti regulačním překážkám, kterým čelí jeho rival.
Budoucnost této megafúze je tak nyní zahalena mlhou. Predikční trhy jako Polymarket snížily po Trumpových komentářích a vstupu Paramountu do hry pravděpodobnost úspěchu Netflixu ze 60 procent na pouhých 23 procent. Boj o Warner Bros. se tak mění v komplexní šachovou partii, kde nerozhodují jen peníze a strategie, ale i politika a regulační orgány.
Investiční portfolio e15 🎤
Naše podcastová série Investiční portfolio e15 dospěla ke svému závěru a chtěl bych vás tímto pozvat ke sledování posledního dílu, kde jsme s analytikem Tomášem Cvernou krátce shrnuli vývoj trhů v tomto roce a zároveň zhodnotili výkonnost obou modelových portfolií – „étéefkového“ a „titulového“.
K hodnocení jsme přistupovali z mnoha úhlů a nechybělo ani statistické vyhodnocení metrikami, jako je anualizovaný výnos, volatilita či poněkud komplexnější Value at Risk (VaR). Sestavili jsme během roku 2025 spíše defenzivní, či agresivní portfolio? Jak bychom k němu měli přistupovat nadále? Dozvíte se ve 21. dílu našeho podcastu.
„Listopad byl sedmým měsícem v řadě, kdy americký index S&P 500 skončil v zelených číslech. Americké akciové indexy vstoupily do závěrečného měsíce roku pozitivně v očekávání snížení sazeb ze strany Fedu na zasedání v tomto týdnu. Investory bude zajímat nejen samotné rozhodnutí o sazbách, které je už víceméně předem dáno, ale hlavně nová makroekonomická prognóza. Ta bude ale sestavována v období nedostatku makroekonomických dat. Dá se tedy očekávat výraznější revize výhledu v příštím roce s tím, jak budou přicházet nová čísla z ekonomiky.
Projekt investičního portfolia e15 je u konce a v závěrečné epizodě jsme se věnovali vyhodnocení celého roku. Těšit se můžete nejen na zhodnocení průběhu roku, složení portfolia, ale také na srovnání výkonnosti a ukazatelů risk managementu s , které kopíruje S&P 500. Závěrem bych chtěl poděkovat vám všem, našim divákům a čtenářům Investičního newsletteru, za vaši pozornost a zpětné vazby, které se k nám dostaly. Přeji vám krásné prožití Vánoc a úspěšný investiční rok 2026,“ okomentoval díl podcastu Tomáš Cverna, analytik finančních trhů společnosti XTB.
Téma týdne 🗞️
Všechny oči se upírají na nadcházející zasedání amerického Federálního rezervního systému (Fed). Situace na trzích připomíná klid před očekávaným pozitivním oznámením spíše než nervozitu a nejistotu. Jerome Powell, předseda Fedu, je známý svou averzí k nečekaným zvratům, které by mohly destabilizovat trhy. I proto se investoři domnívají, že scénář je již daný – Fed sníží sazby o dalších 25 bazických bodů do pásma 3,50–3,75 procenta.
Důvody pro tento krok jsou zřejmé. Přestože inflace zůstává mírně nad dvouprocentním cílem, pozornost centrálních bankéřů se přesouvá k trhu práce, který vykazuje známky ochlazování – podle dat společnosti ADP zaznamenal v listopadu soukromý sektor úbytek ve výši 32 000 pracovních míst, což je největší měsíční úbytek za dva roky. Trhy tuto logiku přijaly za svou a aktuálně zaceňují pravděpodobnost snížení sazeb na drtivých 87 procent, což se promítá i do tržní nálady, která je aktuálně v režimu sezonní „year-end rally“ a pokusy o nižší ceny jsou nemilosrdně vykupovány.
Blížíme se zároveň k období Vánoc, během kterého typicky dochází k „Santa Claus rally“ a růstových stimulů je tak více než dost – kombinace nižších sazeb a sezonních vlivů představuje pro býky velmi lahodný koktejl.
Celá teze však může ztroskotat buď na překvapivém rozhodnutí centrální banky ponechat sazby na stávajících úrovních, či kvůli doprovodnému komentáři, jehož součástí bude nyní i výhled na makroekonomickou situaci v příštím roce. „Pokud investoři vycítí nejistotu, může to spustit korekci ještě v letošním roce i přesto, že ke snížení základní sazby dojde,“ dodává k zasedání Michaela Janatová, majitelka a jednatelka JAMICO Investment Office.
Kromě očekávané oficiální prognózy ovlivňuje situaci také mandát Jerome Powella jako předsedy Fedu, který končí v květnu, přičemž se ale Donald Trump nechal slyšet, že nástupce oznámí již „na začátku roku 2026“. Ministr financí Scott Bessent by měl ještě před vánočními prázdninami navrhnout prezidentovi nového kandidáta – největší šanci má aktuálně podle médií Kevin Hassett, ředitel ekonomické rady Bílého domu.
Hassett se netají tím, že mu aktuální pásmo úrokových sazeb přijde vysoké a sazby by měly klesat rychleji. Jeho blízký vztah s prezidentem vyvolává obavy ohledně jeho nezávislosti – což připomíná guvernéra Stevena Mirana, který byl do rady guvernérů navržen Trumpem a oproti zbytku rady stále prosazuje drastické snižování sazeb. Celá situace ohledně nového předsedy Fedu akorát dotváří aktuální tržní prostředí, ve kterém riziková aktiva vzkvétají, jelikož trhy silná rizika nevnímají.
Právě v tomto téměř stoprocentním přesvědčení trhu se však skrývá největší nebezpečí. Pokud by se Jerome Powell rozhodl vzepřít očekáváním a sazby by ponechal beze změny – například pod tlakem jestřábího křídla ve výboru – dopad na trhy by byl drtivý. Investoři, kteří jsou nyní nastaveni na „pozitivní vlnu“, by si takový krok interpretovali jako signál, že inflace je horší, než se zdálo, nebo že Fed ztratil kontrolu. Takový šok by mohl okamžitě ukončit býčí narativ a proměnit vánoční nadílku v nepopulární výprodej. Prozatím však Wall Street věří, že Powell zůstane předvídatelný a večírek bude pokračovat.
Co by vám nemělo uniknout 🚨
Představte si investici, která vám příštích 50 let bude vyplácet stabilní rentu, a navíc může posloužit jako dokonalá pojistka proti příští krizi. Strategie dlouhodobých dluhopisů s pevným výnosem sází na jednoduchou tezi: centrální banky nakonec sazby sníží.
Jak fungují bondy splatné až v roce 2079 a proč mohou být právě teď „tajnou sázkou“ nejen pro konzervativní rentiéry, ale i pro dravé spekulanty, kteří nevěří AI bublině? Více se dočtete v analýze na webu e15.
Sledujete index VIX? Víte, jaký je vztah mezi poptávkou po put opcích a cenou indexu S&P 500?
Dušan Vaškovic ve svém novém článku popisuje zmíněnou mechaniku a vysvětluje, proč aktuálně nedochází k silnějším výprodejům na akciových trzích i v případech, kdy je „index strachu“ na nadprůměrných úrovních. Více na webu Roklen24.
Globální kapitalismus nečelí nedostatku hotovosti, ale možná se v ní topí. Renomovaný komentátor John Authers v provokativní analýze argumentuje, že nekonečná likvidita, automatizované obchodování a pasivní investování přes ETF ničí samotnou podstatu kapitalismu – zdravý úsudek a efektivní alokaci kapitálu. Je možné, že finanční trhy už neřídí ekonomiku, ale naopak ji deformují?
Proč by s touto tezí souhlasil i Friedrich Hayek a co to znamená pro budoucnost investování, se dočtete na webu Bloomberg.
Osobnost týdne 👑
Thomas Boone Pickens Jr. (1928–2019) byl legendární americký ropný baron, obchodník a průkopník moderního aktivistického investování, který proslul svou nekompromisní dravostí v 80. letech. Narodil se v Oklahomě do rodiny, kde mu otec jako ropný inspektor předal znalost energetického průmyslu a matka, která pracovala jako makléřka, zase finanční soutěživost.
Po studiích geologie založil v roce 1956 malou nezávislou těžařskou společnost Mesa Petroleum, která se pod jeho vedením stala burzovní hvězdou. Pickens se však do finanční historie zapsal jako tzv. „korporátní nájezdník“ (corporate raider). Jeho investiční filozofie spočívala v tom, že agresivně nakupoval podhodnocené akcie velkých, neefektivních ropných korporací (např. Gulf Oil a Petroleum) a veřejně je nutil k restrukturalizaci, rozdělení nebo k prodeji aktiv.
I když se mu většina nepřátelských převzetí nezdařila, tak využívání obrovské mediální pozornosti a neúprosného veřejného tlaku na management vedlo jeho akcie téměř vždy k prudkému růstu hodnoty pro všechny akcionáře. Stal se tak jedním z prvních, kdo zpopularizoval tezi o „hodnotě pro akcionáře“ (Shareholder Value) jako primárním cíli každé společnosti.
Ačkoliv byl médii často líčen jako bezohledný spekulant, jeho strategický aktivismus navždy změnil vztah mezi managementem a vlastníky korporací. V pozdější kariéře založil úspěšný energetický hedgeový fond BP Capital Management a prosazoval „Pickens Plan“ volající po energetické nezávislosti USA a masivních investicích do zemního plynu a obnovitelných zdrojů, což bylo v jeho pozici ropného barona vysoce kontroverzní.
Graf týdne 📊
Na grafu vidíme pětiletý vývoj akcií společnosti Netflix. Od konce roku 2021 až do června 2022 odepsaly akcie více než 76 procent především kvůli ztrátě téměř jednoho milionu předplatitelů v prvním čtvrtletí, což bylo poprvé od roku 2011. Investoři reagovali panicky na zpomalení růstu, které firma předpovídala i pro další kvartály, navíc v kontextu rostoucí konkurence od Disney+, HBO Max a od dalších platforem.
Stejně impozantní je však otočka, kterou Netflix udělal, a během následujících tří let vzrostla cena akcií více než 7,2×! Klíčovým faktorem byl silný růst tržeb (15–20 procent ročně) a zlepšení provozních marží nad 20 procent, což přesvědčilo investory o dlouhodobé dominanci na streamovacím trhu.
Martin Češka