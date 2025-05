Společnost J.A.E. byla vedle SBJ Trade jednou z Janouškových firem, ke které v minulých letech proudily mobilní telefony a sluchátka značky Apple od skupiny dodavatelských firem zahrnujících mimo jiné i T-Mobile a J&T Leasingovou společnost, a to přes zmíněný obchod Mamut ze skupiny Unicorn podnikatele a miliardáře Vladimíra Kováře. Elektronika v hodnotě několika miliard korun ale posléze zmizela neznámo kam, po jejím osudu dodnes pátrá policie. Kauza se mezitím proměnila v taktické souboje jejích aktérů přes prestižní pražské právní kanceláře.

Třetí dodavatelskou firmou jablečného hardwaru byla ostravská společnost Z + M servis. Ta loni v červenci spolu s insolvenčním správcem firmy Mammoth, provozující dříve podobně znějící e-shop, Pavlem Fabianem podala na Janouškovu J.A.E. insolvenční návrh. A to kvůli dlužným šesti milionům korun za údajně dodané, ale neproplacené zboží s logem nakousnutého jablka. Právě tento návrh soud zamítl.

Dorazilo zboží, kam mělo?

Městský soud v Praze v dubnovém odůvodnění svého verdiktu přitom vypíchl záležitost, která se jako červená nit vine napříč celou kauzou a kterou řeší všichni hlavní věřitelé. A totiž, zda zboží skutečně dorazilo, kam mělo a neztratilo se někde cestou. Soudce Petr Svoboda se v rozhodnutí opřel o analýzu předávacího protokolu hardwaru ze září 2020, který měl dokazovat dodávku mobilů a převzetí mobilů Janouškovou J.A.E.

„Z uvedeného předávacího protokolu tedy rozhodně nelze žádným způsobem dovodit, že zde označené mobilní telefony skutečně byly dodány do dispoziční sféry dlužníka ani že by vznikl nějaký závazkový či jiný právní vztah mezi dlužníkem a společností Mammoth, ze které by plynula povinnost dlužníka ve vztahu k uvedeným mobilům cokoliv hradit," uvádí Svoboda v rozhodnutí o zamítnutí insolvenčního návrhu firmy Z + M servis. Soudce zároveň důrazně poukázal na pofidérní účetnictví e-shopu, a to především co se týče jeho úplnosti a věrohodnosti.

„Zastavení insolvenčního řízení společnosti J.A.E. může výrazně ovlivnit další vývoj kauzy Mammoth,“ uvádí insolvenční správce Mammoth Pavel Fabian. Soud ve svém odůvodnění podle něho konstatoval, že se nepodařilo prokázat, že by ze strany Mammothu skutečně došlo k dodání hardwaru do společnosti J.A.E. „Což zpochybňuje samotnou existenci fyzického toku zboží v rámci celého firemního řetězce,“ připomíná Fabian. Klíčovým důvodem tohoto rozhodnutí podle správce není jednoznačné odmítnutí nároku. „Je to skutečnost, že insolvenční správce neměl k dispozici potřebné dokumenty a důkazní materiály, které by dodání zboží jednoznačně potvrdily,“ dodává Fabian.

Absence těchto podkladů může podle insolvenčního správce společnosti Mammoth posílit podezření, že k reálnému plnění ve skutečnosti nikdy nedošlo. „Otevírá tak prostor pro úvahy o možném podvodném jednání. Zda tomu tak skutečně bylo, však může s definitivní platností určit až policejní vyšetřování. Aktuální rozhodnutí soudu tak neznamená, že žádné pohledávky neexistují, ale pouze to, že jsme zatím nebyli schopni jejich existenci prokázat,“ zdůrazňuje Fabian s tím, že na vině je především nedostatečná součinnost Mammothu a dalších subjektů ze skupiny Unicorn, které nedokázaly předložit dostatečné důkazy, že zboží z e-shopu skutečně skončilo ve firmě J.A.E.

Plus4U chce odhalit, kdo je pachatelem

Zástupce společnost Plus4U nedostatečnou součinnost odmítá. „Ve veřejně přístupném insolvenčním rejstříku lze nalézt obsáhlý výčet poskytnuté součinnosti. Od počátku chce Plus4U odhalit, kdo je pachatelem. Právě Plus4U bylo první, kdo podal trestní oznámení a aktivně předává policii všechny informace,“ tvrdí tiskový mluvčí společnosti Plus4U Jan Charvát.

Klíčovou roli v kauze hraje Kovářova skupina Unicorn, která by podle názoru hlavních věřitelů, tedy T-Mobile a J&T Leasingové společnosti, měla celý účet zaplatit. Věřitelé si na Mammothu nárokují pohledávky z obdobného titulu jako Z + M servis na J.A.E., ovšem v řádově vyšším objemu miliard korun. Celkově vágní dokumentace a absence smluv v někdejším byznysmodelu ale vedly k tomu, že samotná vazba mezi Unicornem a Mammothem, stejně jako Mammothem a firmami podnikatele Janouška je předmětem soudních sporů.

„Neexistence smluvního vztahu ohledně obchodů mezi e-shopem Mamut, respektive skupinou Unicorn, a společnostmi Břetislava Janouška v objemu miliard korun je dalším důkazem toho, že pan Janoušek nebyl pro Unicorn třetí stranou,“ odkazuje na propojenost Janouškova byznysu s Kovářovou skupinou advokát Petr Sprinz, zastupující J&T Leasingovou společnost, a dodává, že pochyby také vzbuzuje, že by Kovářův e-shop několik let pronajímal zboží v hodnotě miliard korun bez jakýchkoliv smluv, dodacích listů, jen na dobré slovo, aniž by si toho kdokoliv z centrálně řízené skupiny všiml.

V závěru dubna proto Sprinz podal Městskému soudu v Praze šedesátistránkovou argumentaci. Ta má potvrzovat, že Mammoth byl jako součást společnosti Plus4U řízen skupinou Unicorn. Podle Sprinze byli členové orgánů společnosti Mammoth organizačně podřízeni vrcholovým manažerům skupiny Unicorn a společnost Mammoth nemohla jako provozovatel e-shopu Mamut s miliardovými obraty sama o sobě samostatně fungovat, měla maximálně tři zaměstnance.

Fakturace ze strany Kovářova Unicornu

Zástupce společnosti Plus4U tvrdí, že společnost standardně využívala i jiné pracovní vztahy než jen ty zaměstnanecké a připouští propojenost firem v osobě konečného vlastníka Vladimíra Kováře. „Z informací ověřitelných v insolvenčním rejstříku vyplývá, že společnost Mammoth byla využívána k prosazování podnikatelských zájmů a trestné činnosti ze strany Břetislava Janouška, zatímco k prosazování vlivu mateřské firmy naproti tomu fakticky vůbec nedocházelo,“ tvrdí tiskový mluvčí Plus4U. Tomu však neodpovídá výše fakturace od společností ze skupiny Unicorn. Celkem firmy inkasovaly několik set milionů korun.

„Situace, kdy by veškeré ztráty měl nést výhradně věřitel, je pro klienta naprosto nepřijatelná,“ dodává Sprinz s tím, že žádná ze stran si současnou situaci určitě nepřála. „Je však nezbytné se k ní postavit čelem a hledat spravedlivé řešení – jednáním nebo soudní cestou,“ dodává advokát J&T.

Kovář vrátil 24 milionů zpět

Jednou ze skutečností, které měly prokazovat spojení Unicornu a zmiňovaných firem, přitom byl i fakt, že provozovatel e-shopu Mamut Kovářovi vyplácel milionové částky, jež majitel Unicornu označil za příjmy z licenčních poplatků. Šlo o odměnu ve výši jednoho procenta z měsíčního obratu provozovatele e-shopu. Insolvenční správce Kováře následně vyzval, aby tyto proplacené peníze vrátil. Podle mluvčího Plus4U pak Kovář skutečně vrátil celkem 24 milionů zpět do e-shopu.

Kauza Mammoth se táhne od dubna 2023, kdy na sebe samotného podal e-shop insolvenční návrh spojený s návrhem na konkurz. Ten na něj soud prohlásil o dva týdny později. Hraje se přitom o 107 tisíc chybějících iPhonů a 361 tisíc sluchátek, přičemž věřitelé v insolvenci přihlásili pohledávky za 6,7 miliardy. Vůbec největším věřitelem je společnost T-Mobile, které letos nicméně insolvenční správce Fabian pohledávky převyšující tři miliardy korun popřel.

Zároveň se Fabian v letos podaných odpůrčích žalobách domáhá navrácení peněz, které byly z Mammothu vyplaceny v době, kdy už se firma zřejmě nacházela v úpadku. Zatímco po J&T chce 300 milionů korun, T-Mobile by měl do majetkové podstaty společnosti Mammoth vracet 1,3 miliardy korun. T-Mobile Fabiana kritizuje za pasivitu a účelové jednání a následně po popření pohledávek podal na správce žalobu.