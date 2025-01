Insolvenční správce Mamutu popřel T-Mobilu pohledávky za více než tři miliardy

Kauza e-shopu Mamut.cz spadající do byznysového impéria miliardáře Vladimíra Kováře je pravděpodobně největší insolvenčním příběhem tohoto desetiletí. Provozovatel e-shopu musel v roce 2023 vstoupit do insolvenčního řízení poté, co se mu „ztratily“ mobilní telefony a další elektronické příslušenství za miliardy korun. Ty se doteď nenašly, stejně jako klíčová postava celého příběhu Břetislav Janoušek. Celou kauzu INFO detailně popsao v obsáhlém textu zde.

Jedním z velkých věřitelů firmy je i společnost T-Mobile, která Mamutu dodávala mobilní telefony a další elektronická zařízení. Mobilní operátor však nyní narazil na podstatnou komplikaci: insolvenční správce na konci roku odmítl jeho pohledávky za přibližně 3,1 miliardy korun a o jejich oprávněnosti tak bude rozhodovat insolvenční soud.