SpaceX poprvé odhalila možné datum druhého letu rakety Starship | e15.cz

Největší vesmírná raketa na světě Starship, kterou vyvíjí společnost SpaceX Elona Muska, by mohla už příští týden složit reparát. Po ne zcela úspěšném prvním dubnovém zkušebním testu, kdy raketa vybuchla, by se její novější verze mohla znovu pokusit dosáhnout oběžné dráhy. SpaceX poprvé oznámila možné datum této zkoušky. Je jím 17. listopad, tedy příští pátek.

SpaceX termín ohlásila na sociální síti X s tím, že tímto dnem bude společnost připravena ke startu, avšak stále ještě bude potřebovat schválení letu regulačními úřady. Už ve čtvrtek nicméně produkční a technická manažerka SpaceX Jessie Anderson uvedla, že klíčové razítko amerického Federálního úřadu pro letectví (FAA) je „za rohem”.

Nejnovější přísliby přicházejí v době, kdy SpaceX ve svém texaském areálu Boca Chica značně zintenzivnila testovací kampaň. Na konci minulého měsíce provedla řadu zkoušek, kterou zakončila takzvaným testem WDR (Wet Dress Rehearsal), někdy do češtiny překladaným jako „zkouška mokrých šatů“. Jde o takřka kompletní simulaci startovního dne včetně odpočtu a celý test je ukončen až v bodě, kdy by za normálních okolností došlo k zážehu motorů, vysvětluje odborný server Kosmonautix.cz. Jinými slovy, jde o poslední zkoušku před ostrým – byť stále ještě testovacím – letem rakety.

Starship preparing to launch as early as November 17, pending final regulatory approval → https://t.co/bJFjLCiTbK pic.twitter.com/qRKv9ugWsR — SpaceX (@SpaceX) November 11, 2023

Předběžně ohlášené datum přichází ale také v době, kdy SpaceX čelí riziku ztráty renomé. V pátek agentura Reuters zveřejnila obsáhlé zjištění, podle kterého na texaské základně dochází k nadměrnému počtu pracovních úrazů. Zpráva, která vychází z údajů Úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA), zmiňuje nejen stovky zranění, ale i úmrtí na pracovišti. To jsou podle Reuters výrazně horší čísla, než mají další podobné společnosti a mohou souviset s Muskovou snahou o urychlení vývoje rakety.

Zatímco fanoušci vesmírného průmyslu odpočítávají poslední dny do druhého letu Starship, SpaceX už se dívá dopředu. Dokumenty podané Federální komisi pro komunikace (FCC) ukazují, že pokud bude regulační a testovací postup Starship pokračovat optimálně, SpaceX by mohla v prosinci provést i třetí orbitální testovací let Starship.

Design budoucí vesmírné lod Starship je navržen tak, aby v ní lidé mohli cestovat k Měsíci i na Mars. Může ovšem sloužit i jako nákladní loď pro vynášení technologií na oběžnou dráhu nebo také jako superrychlý mezikontinentální dopravní prostředek.

Rudou planetu chtěla společnost dobýt původně v roce 2024, dnes už je ale jasné, že tento termín nestihne. Podmínkou pro cestu do této destinace je optimální vzájemná poloha Země a Marsu zajišťující nejkratší trajektorii letu. Opakuje se vždy po přibližně 26 měsících. Let na nejbližší planetu je tak podle Muska reálný pouze každé dva roky.