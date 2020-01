Španělsko má vládu, v Nissanu se bojí, co prozradí uprchlík Ghosn | E15.cz

Web E15.cz přináší několik důležitých témat, která by vám dnes neměla uniknout.

Vzdušný úder

Americký prezident Donald Trump nařídil útok, který zabil jednoho z nejvýše postavených íránských vojenských činitelů Kásima Sulejmáního. Celý svět očekává odvetné kroky Teheránu, ceny ropy proto vyskočily na úroveň, na které byly naposledy po zářijových útocích na ropné závody v Saúdské Arábii. Rostou také ceny zlata, naopak termínové kontrakty na americké akcie klesají.

Španělská vláda

Španělsko se zřejmě po mnoha odkladech dočká plnohodnotné vlády. Ta v zemi chyběla od voleb v březnu loňského roku, nyní ale úřadující premiér Pedro Sánchez získal podporu katalánských separatistů, což mu umožní podruhé sestavit vládu. Otázkou zůstává, jakou cenu budou muset Sánchezovi socialisté za toto spojenectví zaplatit. Z pohledu investorů budí pozornost plány nastupující vlády na zdanění velkých společností a lidí s vysokými příjmy.

Britské Vánoce

Britský řetězec Next odhalí hospodářské výsledky a mimo jiné tak naznačí, jak se ostrovním obchodníkům dařilo během vrcholu sezóny. Ekonomové doufají, že ochotu spotřebitelů utrácet těsně před Vánoci podpořilo jasné volební vítězství konzervativců a méně nejistoty spojené s brexitem.

Velký útěk

Celý svět sleduje fascinující příběh útěku Carlose Ghosna z Japonska, kde mě stanout před soudem, do Libanonu. Důvod k nervozitě mají především představitelé automobilky Nissan. Ghosn jako její bývalý šéf čelí obvinění z finančních machinací a panují obavy, co vše by mohl nyní prozradit, když se ocitl ve středu zájmu médií z celého světa.

Očekávané události

Záznam ze zasedání vedení americké centrální banky FED bude zveřejněn po uzavření burz v Evropě, trhy budou sledovat, zda zůstanou úrokové sazby beze změny. Velké automobilky zveřejní data o prodejích v USA za prosinec. Francie vydá nejnovější údaje o inflaci a Německo čísla o nezaměstnanosti.