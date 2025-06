Peklo prý teprve nastane. Netanjahu chce zasáhnout každé významné místo íránského režimu

Páteční izraelské údery zbrzdily íránský jaderný program možná o několik let, řekl dnes izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Dodal, že těžší údery teprve přijdou, informuje agentura Reuters. Izraelské letectvo dnes v prohlášení uvedlo, že svými údery výrazně oslabilo protivzdušnou obranu Teheránu, na který chce dál útočit. Írán od pátku na Izrael vystřelil zhruba 200 raket, dodala izraelská armáda.

V prohlášení, které citují izraelská média, armáda rovněž uvedla, že zabila devět íránských jaderných vědců a že svými údery výrazně poškodila íránská jaderná zařízení v Isfahánu a Natanzu. Popřela ale úder na zařízení Fordo.

"Zasáhneme každé místo a každý cíl ajatolláhova režimu. To, co dosud pocítili, není nic ve srovnání s tím, co je čeká v příštích dnech," řekl Netanjahu. Dodal, že izraelská armáda teď ničí schopnost Íránu vyrábět balistické rakety.

Náčelník generálního štábu izraelské armády Ejal Zamir dnes dopoledne uvedl, že údery na íránskou protivzdušnou obranu si vojenské letectvo "vyšlapalo cestu do Teheránu". Podle něj dosud Izrael zasáhl v Íránu na 150 cílů. Dodal, že údery budou pokračovat na objekty spojené s armádou a jaderným programem.

Izraelský ministr obrany Jisrael Kac dnes řekl, že Teherán shoří, pokud bude Írán dál útočit na Izrael. "Hlavně občané Teheránu zaplatí vysokou cenu," řekl podle agentury Reuters Kac.

Dnes odpoledne mluvčí izraelské armády Effie Defrin uvedl, že izraelské letectvo se kvůli předchozím úderům nemusí obávat íránské protivzdušné obrany "nad celým západním Íránem, až do Teheránu". "Teherán už není v bezpečí," uvedl Defrin.

Izrael kvůli svým útokům čelí raketovým úderům z Íránu. Podle údajů izraelské armády Írán vypustil na Izrael od pátečního večera na 200 raket. Většinu z nich podle armády zničila protivzdušná obrana nebo dopadla do míst, kde nemohly způsobit větší škody. Jen menšímu počtu se podařilo proniknout izraelskou obranou. Írán útočil na Izrael i za použití bezpilotních prostředků. Podle armády íránské údery lehce zranily sedm jejích vojáků.

Íránská média v uplynulých hodinách hovořila o vypálení několika stovek raket v různých vlnách. Některé rakety zasáhly i civilní cíle a kvůli úderům podle izraelských zdrojů zemřeli tři lidé.

Izraelská armáda uvedla, že její údery zabily devět íránských jaderných vědců. Podle armády tito lidé měli ústřední roli v postupu Íránu k jaderné zbrani a jejich smrt zasadila těžkou ránu schopnosti íránského režimu získat zbraně hromadného ničení. Írán později potvrdil, že při izraelských úderech zahynulo devět jeho jaderných vědců.

Armáda také uvedla, že škody způsobené na zařízeních v Isfahánu a Natanzu nebude lehké odstranit. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) dnes oznámila, že zařízení v Isfahánu čelilo v pátek několika úderům. Radiační hodnoty v okolí ale nejsou zvýšené. Izraelská armáda však popřela úder na další jaderné zařízení Fordo. Íránská média v pátek informovala o explozi v blízkosti tohoto zařízení.

Izrael zahájil rozsáhlé údery na Írán v noci na pátek. Zdůvodnil to tím, že Írán výrazně pokročil ve snaze získat jadernou zbraň. Teherán ale popírá, že by pracoval na sestrojení jaderné zbraně. Podle agentury AP ani z informací od expertů či americké vlády nevyplývá, že by Írán teď usiloval o jadernou zbraň.