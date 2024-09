Od doby, kdy Daniel Křetínský vstoupil do Sparty v roce 2004, investoval do klubu mimořádnou částku. Sparta přitom byla za jeho éry od sezony 2004/05 v zisku pouze třikrát, naposledy díky prodeji pozemků vedle stadionu v roce 2018. Navzdory ztrátám Křetínský pokračuje ve finanční podpoře klubu, včetně pravidelných finančních injekcí ve výši půl miliardy korun. Tento přístup umožňuje Spartě přežít ekonomicky náročné sezony, jako byla ta pod vedením trenéra Andrey Stramaccioniho.

Oba kluby využívají různé formy financování, které zahrnují úvěrové smlouvy a půjčky, následně kapitalizované. Jako v případě Sparty. Slavia postupně v průběhu čínské éry najela na využívání zápůjček, které pak ale musela vracet. Závazky se vyšplhaly až na bezmála miliardu korun. Tohle břemeno vyřešil Tykačův příchod.

Náklady na hráče a trenéry jsou v obou klubech na české poměry nedostižné. Sparta v minulosti dosáhla až 489 milionů korun během neúspěšné sezony pod Stramaccionim. Za sezonu 2022/23 dosáhly její výdaje v této položce 394,5 milionu korun ročně.

Slavia vydala v roce 2023 na hráče a realizační tým 399,6 milionu korun. Na jedné straně sice umí přeplatit hráče na (českém) přestupovém trhu, ale také je nadstandardně prodat. Za transfery a hostování za stejné období utržila 565,6 milionu, přičemž jako čistý zisk z prodejů uvádí 393,1 milionu korun (o rok dříve to bylo celkově pěkných 580,4 milionu).

Oba kluby musí teoreticky čelit výzvám spojeným s dodržováním pravidel finančního fair play UEFA, které mimo jiné omezují výdaje na hráče, trenéry a odměny agentům na 70 procent příjmů, a to od sezony 2024/25. Sparta žádný problém neměla, ale Křetínský musí brzdit, pokud by chtěl masivněji investovat do platů a posunout letenský klub ještě blíže větším evropským značkám. Slavia si klade za cíl mít vyrovnaný rozpočet bez sanace Tykačem, proti tomu stojí fakt, že na rozdíl od Sparty nepostoupila do Ligy mistrů (což znamená jistých 508 milionů korun plus bonusy) a také masivní investice do přestupů.

