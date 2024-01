SPCSS dlouhodobě provozuje datacentrum ve svém sídle v Praze v ulici Na Vápence. To se nedá rozšiřovat, proto se v roce 2019 otevřelo datacentrum v Zelenči. Oba objekty jsou vhodné k provozování systémů pro bezpečnostní úroveň 4, tedy kritickou.

Pozemek v Zelenči původně patřil ministerstvu vnitra, které ho za 50 milionů korun přenechalo SPCSS. Státní podnik zde nejdřív postavil první etapu za zhruba 230 milionů korun. V současné době je k dispozici megawattový výkon.

Nyní se rozjely práce na dalších dvou etapách. Každá z etap vyjde asi na 200 milionů a opět se počítá s megawattovým výkonem na každou z nich. Stát tak bude mít v Zelenči tři budovy, do kterých bude moci umisťovat servery a další výpočetní techniku. Aktuálně běží projektová příprava, hotová by měla být v létě.

Dnes za Prahou funguje například systém Pegas/Tetrapol poskytující komunikaci pro záchranáře, hasiče a policii. SPCSS také provozuje systémy ministerstva financí, které je jeho zřizovatelem.

Datacentra v budoucnu sehrají důležitou roli pro provoz státního cloudu, jehož vybudováním byla koncem loňského roku vládou pověřena právě SPCSS. „Tento krok představuje zásadní posun v poskytování cloudových služeb ve veřejné správě,“ uvedl vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš.

Cloud bude z centrálního místa provozovat klíčové informační systémy. Stát by tak mohl ušetřit: seškrtat velké množství serverů a softwarových licencí, jež je dáno nekoordinovanými nákupy jednotlivých resortů.

„To, jaké systémy se stanou součástí státního cloudu, se ještě bude v rámci debat určovat. Půjde o ty, bez nichž stát nemůže fungovat. Očekávám deset až patnáct takových systémů,“ sdělil e15 generální ředitel SPCSS Roman Vrba.

Vrba předpokládá, že některé státní systémy se s přesunem do cloudu budou muset přepsat, protože jsou zastaralé a v novém moderním prostředí by je nebylo možné provozovat. To by kromě modernizace mohlo přinést možnost vymanit se z kleští v minulosti pro stát nevýhodně nastavených smluv s dodavateli IT. Finanční správa například po desítkách let nahradí software ADIS pro správu daní.

Státní cloud má ještě druhou, takzvanou komerční část. V rámci ní mohou úřady nakupovat cloudové služby a aplikace od běžných soukromých provozovatelů. Ti od letošního roku musejí splňovat nové podmínky a získat náročné certifikace. V katalogu schválených dodavatelů už jsou zapsány firmy jako SAP, Oracle, Eviden (Atos) a Microsoft. Se schválením Microsoftu se v katalogu začali objevovat partneři přeprodávající jeho cloud Azure. Jde o O2, T-Mobile nebo Komárkovu Aricomu.

Získání nové certifikace je podle firem náročný proces. „Dokumentace, kterou Microsoft připravil, obsahuje téměř 400 dokumentů čítajících více než pět tisíc stran,“ shrnul technický ředitel české pobočky Dalibor Kačmář.

Lze očekávat, že se do boje s Microsoftem pustí jeho hlavní rivalové Amazon Web Services a Google Cloud. „Bude to tvrdé konkurenční prostředí. Microsoft přišel jako první a má výhodu, ale je možné, že se zapojí i české firmy s vlastními datacentry,“ doplnil Vrba.