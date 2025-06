Česko je pro naše startupy skvělým partnerem, říká šéf ukrajinské asociace rizikového kapitálu

Pro zahraniční investory Ukrajina nebyla ani před začátkem ruské invaze příliš atraktivním místem. Může za to především tamní problematická legislativa a velmi decentralizovaný systém. „Poslední výzkum nám ukázal, že v roce 2021 putovalo na Ukrajině 900 milionů dolarů na venture kapitálové investice. Z nich bylo 20 až 25 procent ze zahraničí. Je však potřeba brát tyto čísla s rezervou, ne všechny investice jsou zveřejněny a tak nemohou být započítané. Myslím si, že ty investice se mohly blížit k miliardě dolarů,“ říká Kuzmenko.

I přes pokles zahraničních investic mají však ukrajinské startupy na svůj rozvoj v době války dost peněz. Mnoho z nich působí dnes v oblasti obranných či dual-use technologií a jejich inovace jsou žádané. Hodně startupů, které před válkou působily v oblasti hardware, se také po začátku války přeorientovala právě na tyto oblasti.

„Velká část startupů zvládla dostat peníze od lokálních investorů, nikoliv institucionálních či profesionálních investorů, kteří ale nekoukají primárně na co nejrychlejší návratnost investice, ale opravdu na otázku přežití. Ale není to nic podprahového. Všechny tyto startupy fungují jako oficiální entity a všechno jde oficiální cestou,“ vysvětluje Kuzmenko současnou situaci.

Investice do ukrajinského startupové ekosystému zároveň podporuje i Evropská unie například prostřednictvím programu Ukraine Investment Framework. „Samozřejmě rozumím, že ukrajinský trh není teď tak atraktivní, jak by měl být, ale doufám, že hned druhý den po konci války dostaneme obrovské množství nabídek od zahraničních investorů,“ doplňuje Kuzmenko.

Česko je nápomocné

Příležitost v podpoře ukrajinských startupů zaměřených na oblasti obranných a dual-use technologií vidí i Česko. Spolupráci s tuzemským startupovým ekosystémem i vládou si Kuzmenko pochvaluje. „Z mého pohledu je český ekosystém vhodný pro spolupráci díky své přístupnosti, otevřenosti a rychlosti. A stejné je to v komunikaci s českou vládou, není těžké s nimi jednat a vše jde rychle. A to je zásadní, čím lehčí je se k něčemu dobrat, tím rychleji můžeme dělat rozhodnutí. To je naopak složité v kontextu Evropské unie a její byrokracie,“ vysvětluje.

Dokládají to i investice, které z Česka na Ukrajinu proudí. Peníze do tamních startupů posílají například Presto Ventures ve spolupráci se zbrojní skupinou CSG Michala Strnada, fond N1 Ventures U-Tech a investice připravují i DEPO Ventures.

Pozadu však nezůstává ani česká vláda. Ministerstvo průmyslu a obchodu nedávno spustilo takzvaný fond fondů, v němž alokovalo 12 milionů eur, tedy asi 300 milionů korun na investice do ukrajinských startupů a nabízí příležitosti spolupráce také pro ukrajinské venture kapitálové fondy. „Co je velmi důležité, o tomto projektu jsme poprvé slyšeli loni v listopadu při jednání v Praze a teď už je veřejně oznámený. To je nejlepší příklad toho, jak evropské země mohou podpořit ukrajinský startupový ekosystém,“ popisuje Kuzmenko s tím, že se jedná o vůbec první takový fond, který některá z evropských vlád vytvořila na podporu ukrajinských startupů.

Česko však není jediná země, se kterou ukrajinský startupový svět intenzivně spolupracuje. „Obecně se nejvíce díváme na střední Evropu. Máme dobré vztahy s baltskými zeměmi, Polskem a také rumunský ekosystém je velmi podporující,“ dodává.

Trojúhelník spolupráce

Kuzmenko také popisuje, jak jeho asociace podporuje ukrajinské startupy, které se rozhodly vydat do Evropy. „Snažíme se jim pomáhat s některými problémy, jako jsou rozvoj byznysu, prodeje nebo partnerství. Ukrajinské startupy mají velmi dobré produkty, ale s ostatními věcmi se jim snažíme pomáhat a propojovat je s těmi nejlepšími evropskými partnery. Sázíme zejména na střední Evropu a její investiční a zaměstnavatelské ekosystémy, protože jsou otevřené spolupráci,“ vysvětluje.

Podle něj tyto vztahy musí fungovat jako jakýsi trojúhelník. „Ukrajinské startupy mají řešení v oblasti obrany a dual-use technologií a vědí hodně o moderním válečném bojišti. Středoevropské startupy zase ví, jak dělat byznys v Evropě. A pak potřebujeme tu třetí část, zdroje od investorů nebo podporujících organizací a vlád,“ uzavírá Kuzmenko.