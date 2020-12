Charita 2.0? Nová aplikace chce změnit svět přispívání | E15.cz

Co byste řekli na to, kdyby se na nikoho v Česku nezapomínalo a stali jsme se prvním státem na světě, který by vyřešil všechny sociální problémy? Že je to utopie? Možná. Nová aplikace breegy si to ale dává za cíl a má k této změně solidně našlápnuto. Chce totiž zcela proměnit svět dobročinných organizací.