Chtěli bychom pomoci rozjet trh obchodování akcií soukromých firem, říká šéf firmy Eqvista Milar | E15.cz

Na jakém principu Eqvista funguje?

Jakmile založíte firmu,tak můžete mít potřebu vydávat firemní akcie, záruky, opce, různé finanční deriváty či zaměstnanecké akcie. Z toho pak vychází řada analýz, počítání a administrativy, kterou proto potřebujete. A tu my nabízíme.

Podařilo se nám do roka od spuštění akumulovat klientské portfolio v hodnotě přes dvě miliardy dolarů. To číslo vypadá úžasně, ale hodně firem je zatím v rané fázi, takzvané early stage, a mají valuace okolo 5 až 15 milionů dolarů. Sázíme na to, že jak budou růst, tak budou potřebovat více finančních služeb od valuací, přes daně až po financování.

Zmínil jste zaměstnanecké akcie. Uplatňujete je i u vás, ve vaší firmě?

Na každém novém projektu dávám našim zaměstnancům zaměstnanecké akcie, aby když se firma prodá, tak byli řádně ohodnoceni. Firmy v našem odvětví se prodávají i za 40ti násobek výnosů. Takže je to lákavá motivace. Už po roce od spuštění jsme v zisku.

Jsou různé formy akcií navázané na fungování společnosti včetně zaměstnaneckých něco, co bude zajímat další a další firmy?

Představte si, že akcie soukromých firem by mohly být veřejně obchodovatelné. A to je přesně to, co bychom chtěli - pomoci vytvořit prostředí, které umožní obchodovat se soukromými akciemi a propojit je s kvalifikovanými investory majícími likviditu. To si pak myslím by mohlo zajímat další a další firmy i investory.