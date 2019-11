Developeři se otevřeli novým technologiím v realitním byznysu | E15.cz

Zámořská nepříjemnost Mezi investory do nových realitních byznysů žije kauza amerického coworkingového gigantu WeWork. Po odložení vstupu na burzu a odhalení podivných transakcí se hodnota firmy výrazně propadla. „Situace WeWork ukazuje kromě řady manažerských pochybení také na ochabující ochotu investovat do sice inovativních, ale dlouhodobě ztrátových společností. Platí to pro start-upy v oblasti nemovitostí, avšak také obecně. Investoři do začínajících firem jsou opatrnější,“ uvedl Petr Kováč, partner oddělení transakčního poradenství ve společnosti EY. Přesto světové investice do realitních start-upů za letošní první pololetí vyletěly podle konzultantů z firmy CREtech na čtrnáct miliard dolarů. To je více než za celý předchozí rok.