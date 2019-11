Češi lijí peníze do realitních fondů | E15.cz

Jen od začátku letošního roku přiteklo do realitních fondů 5,6 miliardy korun. Pro řadu lidí je atraktivní, že k prvotní investici do realit prostřednictvím fondů jim v krajním případě stačí i stokoruny.

„Zájem o investice do nemovitostních fondů posledních několik let nepřetržitě roste. Jedním z hlavních důvodů investic do nemovitostních fondů je celková obliba nemovitostí jako investičního aktiva a zhoršení dostupnosti investic přímo do nemovitostí,“ uvedla Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

V realitním byznysu se díky přílivu nového kapitálu stal z podílových fondů jeden z nejaktivnějších aktérů. „Lokální fondy otevřené drobným střadatelům představují nejrychleji rostoucí segment trhu. Jsou to právě tito hráči, kteří v poslední době velmi aktivně kupují nemovitosti v České republice,“ řekl Michal Soták, vedoucí investičního týmu v poradenské společnosti Cushman & Wakefield. Naposledy takto fond ze skupiny Investika koupil obchodní centrum Galerie Butovice v Praze 5.

Jen v letošním roce vznikly v Česku tři nové realitní fondy otevřené investorům s menším kapitálem. V říjnu odstartovala pojišťovací skupina Generali svůj nový Generali Fond realit. Nakupovat bude byty i kancelářská centra a obchody. Letos na jaře vznikl v rámci skupiny Partners realitní fond Trigea. Za svou první akvizici si zvolil kancelářské centrum Louvre v Praze 5.

Aktuálně startuje nový fond pro držitele menšího kapitálu ve spolupráci společností Accolade a Conseq. Zaměří se na investice do průmyslových nemovitostí. O klasický otevřený fond však v tomto případě nejde. Minimální investice je 100 tisíc korun. Další podmínkou je mít u Consequ uložený milion. Navíc jde o takzvaný fond fondů, který nebude vlastnit nemovitosti přímo, ale bude investovat do podkladového fondu Accolade Industrial.

„Z hlediska výnosů z nájemného jsou průmyslové nemovitosti hodně lákavé. Nájemci jsou často mezinárodní korporace, které si prostory pronajímají na delší časový horizont a výše nájemného je tak dlouhodobě stabilní či dokonce rostoucí,“ poznamenal Lukáš Vácha z vedení Conseq.

V realitní branži bylo dlouho slyšet hlavně o fondech kvalifikovaných investorů. Ty jsou určené pro movitější osoby. Minimální investovaná částka je milion korun.

„Otevřené podílové fondy investující do nemovitostí mají legislativně přísněji nastavená pravidla. Největší rozdíl vidím v povinnosti držet v každém okamžiku minimálně 20 procent z celkového majetku fondu v likvidních aktivech. To jsou například běžné bankovní účty, spořicí účty nebo termínované vklady. Tutu povinnost fondy kvalifikovaných investorů nemají. Dále můžete investovat u podílových fondů od částek v řádech stovek korun a to pravidelně či jednorázově,“ vysvětlil Pavel Holečka, specialista na investiční fondy ze společnosti Star Capital Finance.

Nejstarším a současně největším otevřeným realitním fondem je ČS nemovitostní fond ze skupiny České spořitelny. Vznikl v roce 2007. Loni získal od investorů 3,7 miliardy korun. To bylo nejvíce za poslední roky. Trofejní nemovitostí fondu je jedna z nejvyšších budov v Česku City Tower v Praze na Pankráci.

Vzhledem k tempu růstu můžou investice do realitních fondů představovat koncem letošního roku podle odhadu AKAT už sedm procent celkových investic do podílových fondů. Ve fondech kolektivního investování měli Češi v polovině letošního roku celkem 526 miliard korun. Čtvrtina z této sumy připadla na fondy kvalifikovaných investorů.

Peníze v nemovitostních podílových fondech:

Rok Kapitál (v mld. Kč) 2011 2,2 2012 2,7 2013 4,3 2014 5,2 2015 12,5 2016 18,7 2017 22,9 2018 30,2 listopad 2019 35,9

Pramen Asociace pro kapitálový trh ČR