Lesní město pro více než sto tisíc obyvatel. V Mexiku vzniká revoluční projekt | E15.cz

Postavit soběstačné a plně ekologické město si dal za úkol italský architekt Stefano Boeri . Jeho nový projekt s názvem Smart Forest City Cancun počítá s vybudováním domovů pro zhruba 130 tisíc obyvatelv Mexiku. Lesní město by se mělo rozléhat na 5,5 kilometrech čtverečních, jeho součástí bude 7,5 milionu druhů rostlin a ročně by mělo pohltit asi 116 tisíc tun oxidu uhličitého. Italské architektonické studio nyní čeká na schválení svého projektu od mexických úřadů.

Boeriho společnost uvedla, že jejím cílem je vytvoření moderního městského ekosystému, ve kterém se harmonicky propojí příroda, město a nejnovější technologie. „Toto město má možnost stát se vzorem a průkopníkem nového druhu lidského osídlení,“ uvedl v prohlášení Stefano Boeri.

Pro budoucí obyvatele bude připraveno kompletně vybavené město. Jeho součástí budou například i farmy, které by měly být schopny pokrýt produkci potravin pro všechny rezidenty. Výrobu energie by si měl vzít na starost systém solárních panelů a o dostatek pitné vody se postará speciální mechanismus pro odsolování mořské vody.

Podívejte se, kde by nové město mělo být umístěno:

Lesní město s technologiemi

Boeri popsal i to, jakým způsobem by mělo mělo nakládat s nejmodernějšími technologiemi. Uvedl, že Smart Forest City Cancun by měl řídit „big data system“. Ten bude využíván nejen k jeho správě, ale také údajně rozpozná a zabrání šíření nemocí. Důraz by měl být také podle Boeriho kladen na soukromí obyvatel. „Po skandálu Facebooku a Cambridge Analytica je pro nás ochrana osobního života obyvatel naprosto klíčová,“ doplnil Boeri.

Kromě bezpečnosti a ochrany životního prostředí myslela italská společnost i na zábavu pro obyvatele. Součástí města tak bude stadion pro sportovní a kulturní akce nebo marina.

Trend „lesních měst“

Pro italského architekta Stefana Boeriho není projekt mexického města prvním v jeho kariéře. Takzvané „lesní město“ už vybudoval například v Miláně.

Projekt nazvaný Bosco Verticale představuje dva mrakodrapy, nacházející se uprostřed italského velkoměsta, které jsou pokryty zelení. Na obou věžích se dohromady nachází 700 stromů a 16 tisíc rostlin, což celkově představuje 20 tisíc metrů čtverečních zelené plochy. Budovy tak díky tomu ochlazují okolní prostředí. Stejně jako budoucí město v Mexiku se i oba mrakodrapy snaží být maximálně úsporné a energii vyrábí pomocí solárních panelů a geotermální elektrárny.