Dřevo voní, i když z něj uděláte výrobek | E15.cz

Projekt Boem Audio vznikl v roce 2016 a motivací bylo přinést na trh inovativní dřevěné reproduktory, které by jejich uživatelům poskytly vysokou kvalitu a komfort. Brzy pak na Boem Audio navázala společnost a e-shop Dřevo voní. „Prvotním podnětem k založení našich firem byla chuť dělat si to po svém. S bratry jsme měli a máme vzor v našem otci, který provozuje perfektně vybavenou dílnu,“ popisuje své podnikatelské začátky Michal Trödler.

Dnes firma Dřevo voní nabízí celou škálu jednoduchých produktů ze dřeva. Hlavním záměrem majitelů je dát dohromady rozumnou cashflow na to, aby za jiných podmínek pokračoval i původní záměr s Boem Audio.

„Významně nám pomohl i projekt Komerční banky Nastartujte se. Nejenom, že jsme v očích veřejnosti vešli ve vážnost, ale dalo nám to také finanční prostředky potřebné k tomu, abychom se mohli seriózně poohlížet v našem byznysovém okolí po dalších příležitostech a začali řešit důležité věci,“ popisuje své zkušenosti Michal Trödler.

Z výrobní dílny firmy Dřevo voníAutor: Dřevo voní

V současnosti také proto probíhá spolupráce s agenturou CzechTrade, která by měla pomoci s exportem stěžejního produktu firmy Dřevo voní. Tím je Achilles, dřevěná lžíce na boty. Plánem je vyvážet do ciziny tisíce kusů měsíčně. Rozjíždí se také výrobu kartáčů, protože to se týká celého konceptu firmy v péči o boty či oblečení. Společně se společností Manufaktura pak Dřevo voní chystá i kartáče do sauny, malé kartáčky na ruce, či dřevěné podložky pod mýdla a několik dalších specialit.

Jak ale připomíná Michal Trödler, podnikání v České republice by se mělo především daleko více zjednodušit. „Chybí hlavně dostatek informací. Kdyby nebyl podnikatelem náš otec, asi bychom do toho neměli odvahu jít. Zásadně omezit by se měla administrativa spojená s podnikáním a bylo by dobré zřídit fyzické nebo online místo, kde by se daly všechny informace zjistit ihned a jednoduše. Zákonů a nařízení máme všichni dost. Předávání cenných zkušeností nabízí například Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která se nám skutečně snaží pomáhat, ale více by v tom měl dělat i stát,“ vysvětluje Michal Trödler.

Další informace na www.drevovoni.cz