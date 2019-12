Glami míří do Brazílie. Firma zkouší hledání módy podle fotek | E15.cz

Jak se Glami aktuálně daří?

Jsme uprostřed vánoční sezony, poslední kvartál je vždy nejsilnější. V průběhu roku trh pozvolna roste, v listopadu a prosinci vyskočí každý rok o desítky procent. Na to jsou navázány marketingové akce, speciální nákupní akce. Ve finále skončíme i letos na stoprocentním meziročním nárůstu našich tržeb. Letos to znamená, že přivedeme do módních obchodů pět miliard korun.

Jakou z těchto peněz máte marži pro vás?

Záleží na segmentu i konkrétním obchodě a jeho strategii. V průměru můžeme říci, že se to pohybuje mezi deseti a dvaceti procenty.

Díky tomu, že spolupracujete s firmami v podstatě napříč trhem, jako jedni z mála vidíte do dat obchodníků. I těch, kteří o sobě příliš nereportují. Do Česka nedávno k on-line obchodům s módou přibyli silní zahraniční hráči Zalando nebo About You. Jak se jim daří?

Odhaduje se, že do Česka během několika měsíců investovali řádově až stovky milionů korun. To třeba domácím Zootu trvalo roky. Ta investice pak musí být vidět. Velice rychle se dostali na nejvyšší místa mezi online prodejci módy. První roky nebudou ziskoví, ale počítají s tím, že návratnost jejich investic přijde postupně.

Glami má také ambice expandovat. Z Česka do světa. Kde všude dnes působíte?

Kromě Česka ve všech okolních zemích. A teď zkoušíme Brazíliie, což je pro nás již čtrnáctý trh. Fungují nám emerging markets, trhy, které jsou nové pro velké on-line módní prodejce. A my se snažíme svézt na vlně s nimi. V Evropě už příliš neobsazených trhů nemáme, zkoušíme proto jít dál.

Jak konkrétně vypadá vstup na tak exotický trh jako je Brazílie?

Klíčové je pochopit tamní trh a nabrat správný tým. Glami má výhodu v tom, že náš byznys model je jednoduše škálovatelný. Jsme technologickou firmou, máme silný vývojový tým u nás v Česku a na tom stavíme. Teď je pro nás například velké téma vyhledávání podle obrázků. Na všech lokálních trzích pak musíme být silní v marketingu a obsahu, tímto směrem jde naše největší příprava při vstupu na nový trh.

Jak funguje vyhledávání podle obrázků?

Lidé dnes nakupují podle Instagramu, něco se jim zalíbí, udělají si screenshot a zadají to do vyhledávání. Úspěšnost, že Glami dokáže najít přesně to, co chcete, se stále zvyšuje. Jsme blízko ideálu. Zkoušíme různé přístupy k této věci. Jednak si sami technologii vyvíjíme a také to porovnáváme s tím, co na trhu je jako již hotové řešení.

Když zmiňujeme Instagram, je to pro vás do jisté míry i riziko? Že sociální sítě tohoto typu začnou samy mít podobné služby, budou samy prodávat?

Podobnou službu může zvládnout Instagram, Facebook nebo Google. Glami ale vždy bude mít tu výhodu, že se specializuje na konkrétní oblast, móda bude vždy naší doménou a proto věřím, že můžeme nabídnout lepší službu.

Kromě toho, že přímo řídíte Glami, jste také jedním z partnerů investiční skupiny Miton. Jak jste se k tomu dostal?

Součástí aktivit Mitonu jsem se stal zhruba před dvanácti lety. Při škole jsem hledal, co bych dělal. Miton byl tehdy lokální firma, která kromě jiného rozvíjela srovnávač Heureka. A u toho jsem začal. Po prodeji Heureky bylo Glami firmou, kterou jsem spolu založil s Mitonem, a zároveň jsem se stal partnerem v Mitonu a dalších investičních projektech. Další firmy, kde se aktivně podílíme na rozvoji, jsou například Rohlík.cz, Bonami nebo společnost Rossum, která pomocí disciplíny cognitive data capture učí počítače porozumět dokumentům způsobem, jakým to dělají lidé.

Co přesně se počítače učí?

Momentálně se v Rossum zaměřují na účetnictví bez manuálního přepisování. To by mělo firmám obrovsky šetřit čas.

Jak oceňujete hodnotu investic Mitonu? Jak velká to je skupina?

Hodnota současného portfolia Mitonu se pohybuje kolem 100 milionů eur. Pro nás ale není tohle číslo to zásadní, proč to děláme.