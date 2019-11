Šéf Twitteru Dorsey se přestěhuje do Afriky. Kvůli potenicálu pro kryptoměny | E15.cz

Jack Dorsey je velkým podporovatelem kryptoměn a nejen on věští pro digitální měny velkou budoucnost v Africe. Z tohoto důvodu se plánuje na černý kontinent příští rok minimálně na několik měsíců přestěhovat. Jak dlouhá má jeho africká mise být, ani to, kde přesně, tedy ve které zemi se uskuteční, zatím ale není zřejmé.

Ve vzkazu na svých profilech na sociálních sítích Dorsey před pár dny uvedl, že se přestěhuje na africký kontinent. „Afrika bude definovat budoucnost (především bitcoinovou budoucnost),“ dodal ve svém postu.

Společnost Twitter zatím krok svého šéfa a zakladatele oficiálně nekomentovala. Jaký dopad na řízení firmy se sídlem v San Franciscu to bude mít, tak není jasné. Dorsey byl na studijní cestě po Africe v minulých několika týdnech, když postupně navštívil Ghanu, Nigerii, Etiopii a Jihoafrickou republiku.

I příští rok může Dorsey podle Adewale Yusufa, který pomáhal jeho nedávnou cestu organizovat, střídat země. V Ghaně se nyní Dorsey setkal se zástupci tamní kryptoměnové komunity a zopakoval to, že dál plánuje integrovat bitcoin do svých služeb, kromě Twitteru také do platební aplikace Square.

„Pro mladé lidi jsou kryptoměny příležitostí, jak se dostat na světové trhy,“ uvedl pro server americké televize CNN, který Dorseyho cestu po Africe detailně sledoval, zakladatel kryptoměnového inkubátoru BitHub z Keňi John Karanja.

Afrika je v současnosti obecně velmi perspektivní zemí z hlediska rozvoje technologií. Společnosti jako Microsoft, Google či Huawei například nedávno investovaly do rozvoje svých služeb a poboček v řadě zemí tohoto světadílu. Celkem je pak na kontinentu přes 600 technologických hubů, které se zaměřují na podporu začínajících vývojářů.