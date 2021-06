Ženy ve startupech: Spaceflow, Kave footwear a Dana Bérová | E15.cz

Magdalena Pecníková, Spaceflow

Spaceflow je globálně působící startup, který poskytuje digitální platformy pro budovy. Ta propojuje celý ekosystém od vybavení přes služby a data až po správu budovy a nájemce. Spaceflow přináší v kombinaci s operačním systémem také community management napříč rezidencemi i komerčními nemovitostmi. Spaceflow v současnosti působí na 17 trzích včetně USA, Velké Británie, Skandinávie nebo Austrálie.

Magdalena Pecníková vystudovala Marketingové komunikace na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, během studií žila půl roku v Malajsii, několik měsíců na Islandu a v Mexiku, s vlastním cestovatelským projektem Zero Hero Trip putovala bez peněz přes osm evropských zemí a projela USA z východu na západ. S projektem vystoupila na několika festivalech. V posledním ročníku studia se přidala k tehdy 15člennému týmu startupu Spaceflow jako Community Specialist. Nyní je na pozici Community Success Lead pro Českou republiku, na starosti má téměř 30 projektů nejen v Česku, ale i například v Kataru.

Co stojí za dosavadním úspěchem Spaceflow?

Věřím, že za tím od začátku stojí silná vize být globální firmou, schopný tým a škálovatelnost, která je mezi podobnými firmami unikátní. V době založení Spaceflow bylo téma digitalizace budov v začátcích, potřeba se teprve tvořila a bylo nutné trh edukovat. Události posledního roku přispěly k urychlení, covid podtrhl silnou potřebu po digitálním propojení komunit v době, kdy to nejde fyzicky, po smart building integracích i práci s živými daty, které umožní optimalizaci nákladů a naplňování cílů udržitelnosti budov.

Proč Vás baví pracovat na startupové scéně?

Jednoznačně je to možnost pozorovat, jak něco s přičiněním každého jednoho člena týmu roste před očima a zraje, ať už je to produkt, procesy nebo lidé samotní. Líbí se mi, že nemusíte v kalendáři odpočítávat měsíce, než se zrealizuje nápad nebo změna. Jste obklopeni energickými lidmi s otevřenou myslí a originálními nápady. Je to takové malé cestování, stále se pohybujete dopředu, každá změna přináší dobrodružství a jak se tým rozrůstá, potkáváte nové zajímavé lidi.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Určitě podporuji diverzitu, nejsem však zastáncem pozitivní diskriminace ani naprostého mazání genderových rozdílů. Ženy, stejně jako muži, jsou generátory inovativních myšlenek a já osobně věřím, že by bylo skvělé, kdyby měl každý tým zástupce obou pohlaví, ať už pro různorodost pohledů a způsobů uvažování, nebo čistě proto, aby se promixovala energie. Především je ale důležité, aby si lidi v týmu sedli osobnostně a byli podobně naladěni, to je to, co utváří týmového ducha a žene firmu ke společným cílům.

Eva Klabalová, Kave Footwear

Značka Kave Footwear byla v letošním roce oceněna jako druhý nejkreativnější český startup v soutěži Creative Business Cup 2021. Tyto české tenisky jsou vyráběné ze zbytkových materiálů, v limitovaných kolekcích a s minimální ekologickou stopou. To vše lokálně, ve Zlíně.

Díky speciální výrobní technologii tenisek KAVE je každá bota naprostý originál. Jakmile je daný model vyprodán, už nikdy nebude vyroben stejný. Každý pár má své unikátní pořadové číslo, každá bota má svoji jedinečnou barevnou kombinaci.

Eva Klabalová založila Kave Footwear v roce 2015 jako reakci na potřebu změnit způsob velkovýroby a zastavit nesmyslný transport surovin po naší planetě. A v neposlední řadě chtěla i pomoci zachovat tradici výroby obuvi v naší zemi.

Co stojí za dosavadním úspěchem Kave?

Je to cíl dělat věci jinak. Inovace neznamená investovat velké množství finančních prostředků do nových technologií. Ta pravá inovace vzniká tam, kde je třeba využít stávající vybavení. To v kombinaci s kreativním a inovativním myšlením, kdy se výsledkem stává zcela nový produkt, který obstojí na současném trhu. Bez nutnosti velkých investic.

Proč Vás baví pracovat na startupové scéně?

Na startupové práci mě nesmírně baví její dynamika. Je zde prostor pro rychlé změny a inovace, které by v korporátu trvaly nesmírně dlouho. Velkou část také tvoří výzkum, ve kterém je dostatek prostoru na experimentování. To často vede ke skvělým výsledkům.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Ženy mají od přírody odlišný přístup. Do projektů přináší více emocí a dokonale doplňují mužskou část, která je ve většině případů racionální. Ženy dávají startupům prostě šťávu.

Dana Bérová, investorka

Dana v současnosti spolupracuje s největší světovou analytickou společností v oblasti informačních a komunikačních technologií Gartner a věnuje se vlastním investičním projektům. Je spolumajitelkou společností Golf Slapy, která provozuje areál Golf Park Svatý Jan na Slapech, portálu Sanu Babu, který do Česka dováží zboží především z Indie a Nepálu, a dalších, především technologických startupů jako například DataBreakers.

Dana dříve pracovala jako manažerka, specialistka v mediálních a televizních společnostech nebo konzultantka. Byla mimo jiné redaktorkou Československé a České televize, v období 1994–1997 ekonomickou ředitelkou Správy majetku Karla Schwarzenberga, od roku 2000 do roku 2002 pak zastávala funkci programové ředitelky regionální televizní stanice TV 3.

V letech 2005 a 2006 byla členkou vlády České republiky a ministryní informatiky. Na ministerstvu působila od roku 2002 jako náměstkyně ministra a zodpovídala za rozvoj eGovernmentu, projekty využívání informačních technologií (například Portál veřejné správy) a za oblast mezinárodní spolupráce především ve vztahu k Evropské unii.

Po účinkování ve dvou řadách televizního projektu Den D spolupracuje s různými aktivitami na podporu začínajících podnikatelů, startup inkubátory a soutěžemi. Přednáší na českých a zahraničních univerzitách, věnuje se také charitativním projektům a je členkou správní rady nadačního fondu BeCharity.

Co stojí za Vaším dosavadním úspěchem startupové investorky?

Ke startupům mě přivedla náhoda spojená s pořadem Den D v České televizi a náhoda hraje na této scéně velkou roli. Nebo jinak: prostě je potřeba mít trochu štěstí. Co se dá ovlivnit, je výběr týmu, lidí, kteří na projektu pracují. Naučila jsem se, že když za skvělým nápadem nestojí ti pro mě správní lidé, do projektu se nepustím.

Důležitý je i pořádek ve formálních záležitostech, v „papírech“. Snažím se, aby se i neformální dohody mezi společníky ve firmách nebo účastníky projektů dostaly na papír a podepsaly se. Až pak se totiž často ukáže, že původní domluvu chápal každý trochu jinak. A klíčové je umět se soustředit na produkt a jeho cestu na trh a v určité fázi pominout, co všechno báječné by se ještě dalo dělat. To se mám skvěle podařilo třeba v DataBreakers, kdy jsme přestali řešit všechny problémy klientů a soustředili se na ty klíčové, a roste nejen firma, ale i spokojenost zákazníků.

Proč Vás baví pracovat na startupové scéně?

Startupová scéna je plná energie a nadšení, chutí měnit zaběhnuté pořádky a pouštět se do nevyzkoušených věcí. Baví mě analyzovat možnosti nápadu, hledat, jak překonat potíže, a mám ráda i riziko, které velké příležitosti vždy provází. I neúspěch je tu zajímavý a může být inspirací pro příště. A je to jedna z mála oblastí, kde si i v konzervativní české společnosti můžete dovolit neuspět, protože to ke startupu prostě patří.

Nejraději ale sleduji, jak se jednotliví foundeři a členové jejich týmů učí, mění, zrají a rostou, nebo třeba jak si uvědomí své hranice, pustí před sebe někoho vhodnějšího a sami se drží toho, co jim jde nejlépe. Anebo taky ne, a pak je potřeba velké diplomacie a přesvědčování, aby skvěle rozjetá firma neskončila na přebujelém egu svých majitelů. I pár takových už jsem musela opustit a lehké to nebylo.

Jak může scéně pomoci více žen ve startupech?

Více žen pomůže každé firmě. Jsou to většinou „dotahovačky“ a takové lidi do týmu potřebuje každý startup. Dámy jsou často systematičtější a důslednější, nenechávají věci spadnout pod stůl a často řeší i to, co by nemusely. Umějí klást ty správné otázky – nejlepší ďáblův advokát pro každý projekt je opatrná žena.

A z mého pohledu je podstatné i to, že jsou mnohem méně konfliktní a lépe snášejí kritiku. Ženy v pozicích fouderů nebo jiných klíčových pozicích se posunují dopředu rychleji než muži – umějí naslouchat, vzít si z kritiky to podstatné a nehroutí se, když s nimi všichni nesouhlasí. A to je pro přežití ve startupové džungli ta správná strategie, která s trochou genderově nekorektní manipulace dokáže zázraky.