Accomango získalo 40 milionů korun od investorů | E15.cz

Česká společnost Accomango, která nabízí ubytování takzvaným modrým límečkům, získala 40 milionů korun. Investovali do ní fondy, andělští investoři i sami zakladatelé či zaměstnanci. Nasbíranou částku využije firma na vývoj produktu a vlastní růst firmy.

Finance, které Accomango od svých investorů obdrželo, budou využity pro splnění několika dílčích cílů. Tím nejzásadnějším je ale samotný produkt. Jedná se o kompletní digitalizaci odvětví prostřednictvím aplikace, přes kterou budou moci firmy jednoduše vyhledávat a rezervovat ubytovací kapacity pro své zaměstnance.

„Chceme, aby firmám i poskytovatelům ubytování odpadla nadbytečná administrativa. Zároveň nám jde ale i o zvýšení pohodlí ubytovaných pracovníků a kvality služeb, jichž se jim dostává,“ říká Patrick Havlíček, spoluzakladatel Accomanga. V aplikaci bude k dispozici i ucelený přehled o přesném místě a času ubytovaných pracovníků. A právě díky této novince odpadne nutnost obvolávat ubytovny a hotely kvůli administrativě, trvdí Accomango.

Myšlence celého projektu investoři od počátku věří. Už v červenci loňského roku Accomango obdrželo první investici od venture kapitálového fondu KAYA (dříve Enern). Letos v dubnu Kaya investovala podruhé, a to spolu s novým fondem Purpose Ventures. Do společnosti vložili své peníze také andělští investoři, jako například zakladatel startupu Mews Matthijs Welle, člen představenstva Mews Ory Weihs nebo Václav Graf a Jan Krabec. Mladý startup získal peníze rovněž zevnitř firmy. Mezi investory totiž jsou i jeho zakladatelé a produktový ředitel.

Accomango umožňuje firmám bez ohledu na velikost, jež ubytovávají dělnické profese, zjednodušit a hlavně zkvalitnit ubytování svých zaměstnanců napříč Českem. V současnosti tým Accomanga čítá 20 lidí a zahrnuje odborníky, kteří se podíleli na stavbě firem jako Twisto, Rohlík.cz, Productboard, Kiwi a dalších.

Plánem Accomanga je do konce tohoto roku vyrůst na počet 40 spolupracovníků a to i díky financím, které v rámci investic obdrželo. Větší tým také urychlí cestu za expanzí do zahraničí.