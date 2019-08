Kouzlem nových firem je, že mění zaběhlé pořádky | E15.cz

Svět prochází zásadními změnami a mnohé firmy ovlivní automatizace, digitalizace a robotizace. Vy pracujete v technologické společnosti, jak vidíte budoucnost Česka v tomto směru?

Vnímám, že máme v České republice v tomto odvětví ještě mezery a tomu odpovídá i vývoj nezaměstnanosti, kdy je na jedné straně velká poptávka po lidech do manuálních oborů, ve kterých je přitom pro automatizaci, robotizaci a vůbec zvýšení produktivity hodně prostoru.

Mohou tedy moderní technologie pomoci řešit současný nedostatek pracovních sil?

Určitě mohou a měly by, ale bude to chvilku trvat, myslím si, že jsme ještě před takovou průmyslovou revolucí 21. století. To změní skladbu poptávek po pracovních pozicích. Ovšem je také důležité si připustit, že lidé tak rychle svojí kvalifikaci nezmění. Myslím si, že ale do budoucna není jiné řešení, pokud nechceme ustrnout na místě. Díky technologiím budeme moci například více využívat svého volného času.

Neexistuje ale nebezpečí, že svět budou stále více ovlivňovat obrovské firmy (Google, Facebook, atd.), které vlastně určí, jak máme žít?

Možnost, že velké firmy budou stále více ovlivňovat dění ve světě, v osobním i pracovním životě, existuje. V lidských dějinách vždy velké zájmové skupiny ovlivňovaly dění, ale to není nutně špatné nebo nebezpečné. Doufám, že nám budou více pomáhat a nechtěl bych to postavit tak, že se jedná nutně o nebezpečí. Některé velké firmy nám zlepšují život, ať to je zkrácení cest, dostupnost informací, komunikace.

Jak ovlivňují nové technologie chod malých firem, které objevuje i projekt Komerční banky „Nastartujte se“?

Byl bych hlavně rád, aby malé firmy byly ty, které budou nové technologie rozvíjet, než aby nutně ty technologie rozvíjely a ovlivňovaly je. Protože v tom je kouzlo začínajících firem, že chtějí měnit zaběhlé pořádky a dělat věci jinak. Nebylo by to poprvé, kdy garážová firma změnila svět.

Čeští politici pořád hovoří o tom, jak musí být Česko konkurenceschopné, jinak v budoucnu neuspějeme. Co nám v tomto směru ještě chybí?

V tom mají politici pravdu. Chybí nám v tom ale dlouhodobější koncepce a také to, aby se o tom jen nemluvilo. Věřím, že když se soukromému sektoru nechá větší volnost, aby se mohl soustředit na rozvoj, tak k tomu naše ekonomika dospěje také. Máme tu spoustu chytrých lidí, jen jim nesmíme bránit v rozletu.