Kyberútoků bude přibývat, časteji za nimi stojí geopolitické zájmy, říká investor do IT Karel Obluk | E15.cz

Jako šéf přivedl v roce 2012 brněnskou antivirovou firmu AVG, dnešní součást Avastu, na newyorskou burzu NYSE. Šlo o vůbec první české IPO v USA. Teď už několik let investuje do start-upů a s fondem Evolution Equity Partners právě nabírá kapitál na nové útraty. „Uzavíráme druhé investiční kolo a směřujeme celkem na 250 milionů dolarů,“ říká partner fondu Karel Obluk.

Fond má kanceláře v Curychu, v New Yorku a Palo Altu, kde je nejvíc doma?

Domovská kancelář je v Curychu. Tam máme sídlo organizace, která fond spravuje. Právně je fond lucemburský, technicky švýcarský. Já osobně trávím v Curychu asi nejvíc kancelářského času, nelze ale říct, že nejvíc pracovního času. Z podstaty věci cestuju, primárně po místech, kde investujeme, takže já nejvíc času trávím na cestách. Jinak proto, že pocházím z Brna, mé domovské letiště je Vídeň.

Cestování vám asi nabourala opatření proti pandemii COVID-19 a podstatnou část vaší práce, tedy oslovování investorů se dost omezily, ne?

Ano. Museli jsme přejít na telefony a internet. A kdy se to vrátí zpátky těžko říct. Teď jsme třeba po uzavření a i proinvestování našeho fondu 1 o cílové částce 120 milionů dolarů spustili náběr investorů do fondu 2. První kolo skončilo v únoru. Nyní uzavíráme druhé investiční kolo do fondu 2, který směřuje celkem na 250 milionů dolarů. A možná to kvůli pandemii trvalo trochu déle, než byly původní plány.

Ale zájem nakonec je?

Ano. Výkonnost fondu 1 je dost slibná na to, aby zaujala investory, které jsme oslovili, na pokračování. Spousta silných investorů z principu nedává investice do prvních projektů fondů, potřebují vidět historii, teď je to pro mnoho investorů zajímavé.

Jaké mají vaše fondy zatím nejsilnější investice?

Sledujeme trendy v oblasti IT a internetové bezpečnosti. Dále investujeme do datové analytiky, machine learning, AI. V prvním fondu jsme měli v portfoliu zajímavou společnost Carbon Black. Tu jsme mimochodem úspěšně dovedli na burzu. Pomohli jsme jim s expanzí v Evropě. Dalším příkladem může být Security Scorecard, ta je v segmentu analýzy hrozeb a rizik, vydává skrze analýzu dat skóre bezpečnosti webů, což je užitečné pro firmy samotné, ale třeba i jejich odběratele, dodavatele, pro pojišťovny a podobně. Nyní má ta firma po posledním investičním kole hodnotu asi půl miliardy dolarů.

Vše za mořem?

V Evropě jsme nedávno investovali do dánského Log Pointu. V oblasti zpracování dat stojí za zmínku Defined Crowd. To je firma, která má sídlo v Seattlu, ale kořeny v Portugalsku. Pomáháme jim zejména s globální expanzí. Hlavním produktem společnosti je platforma pro poskytování kvalitních dat pro trénování AI modelů. Jednou z posledních našich investic je Quantexa, analyzuje rizika v oblasti fin-tech, sleduje kredibilitu klientů.

Je současná situace dobrou dobou pro nové investice a přinesla nějaké změny v tom, kam je v IT dobré investovat?

V oblasti, které se věnujeme, nevidím jiný způsob přemýšlení lidí v oboru, než jaký byl dřív. Maximálně že jsou snad důležitější a zajímavější produkty zaměřující se na bezpečnost práce na dálku, která se s pandemií obecně rozšířila. Co se týká zakladatelů a lidí ve vedení firem, kteří třeba řeší spolupráci s investory, tak si možná maličko víc než dřív uvědomují, že cash je king a snaží se mít nějaký finanční polštář pro dobu nejistoty.

Změnila se ohodnocení?

Čekal se celkový pokles ve valuacích, zatím ale nepozorujeme žádné zásadnější změny. Nicméně zatím uplynula dost krátká doba, takže uvidíme, jaká budou data na konci roku.

Zatím tedy netřeba měnit investiční strategii vašich fondů. Jaká je ta hlavní zásadní strategie?

Když jdeme za investory pro peníze, říkáme jim, jak bude velký fond a do čeho investujeme. Investujeme primárně do B2B firem v rostoucí fázi, tedy společností, které již mají obrat někde mezi třemi a pěti miliony dolarů ročně, a typicky investujeme mezi pěti až dvaceti miliony dolarů. Odbornou terminologií by se řeklo, že jde o cílení na investiční kola A až D. Snažíme se být takzvaným lead investorem, máme ambici dát největší část z celého investičního kola. Toho se většinou účastní stávající a noví investoři. A náš časový horizont je tři až pět let.

Jak projekty, které za to stojí, vybíráte?

Nechci se srovnávat s giganty v našem oboru jako jsou Greylock Partners, Andreessen Horowitz nebo Google Ventures, ale máme solidní tým. Karthik Subramanian, jeden z partnerů, je velmi silný na západním pobřeží USA. Náš řídící partner, Richard Seewald, má obrovské investiční zkušenosti z oblasti fondů rizikového kapitálu v USA i v Evropě. Spolupracuje s námi i současný technický ředitel Avastu Michal Pěchouček. Pro hledání investičních příležitostí používáme různé zdroje. Využíváme řadu otevřených databází, máme také vlastní zdroje dat, které analyzujeme. Pak je to hodně o networkingu.