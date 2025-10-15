Ekologická drogerie šampionem mezi udržitelnými firmami
Principy zvané ESG už dávno nejsou jen doménou velkých korporací. A podle každoročních oceněných v soutěži SME EnterPRIZE to vypadá, že nejvíc zatím bodují ty firmy, které se na udržitelnost zaměřily přímo ve svém předmětu podnikání.
S nadsázkou se dá říct, že v oblasti ESG je úspěšné nejčastěji to, co má něco společného s hlínou. Od samotného pěstování rostlin přes zavádění různých speciálních systémů, třeba hypodronických, které umožňují pěstování v roztocích, ekologická hnojiva, chytré kompostéry až po pražení fair trade kávy.
Samozřejmě bodují i jiní. Třeba ti, kteří dokážou prodlužovat životnost elektrospotřebičů, čistit odpadní oleje, tvořit specifické dobíjecí stanice nebo vytvářet digitální nástroje pro energetickou optimalizaci budov.
Udržitelní už léta
Vítězem pátého ročníku SME EnterPRIZE pořádané Generali Českou pojišťovnou se ale stala společnost z poněkud jiného ranku. Tierra Verde vyrábí kosmetiku a od roku 2008 „ekologickou drogerii“. Nastoupila i na vlnu šetrného prodeje díky síti vlastních stáčíren a systému vratných obalů. Nejde tedy o někoho nového, společnost působí na trhu už léta.
Jak ale ukazuje poslední studie pro Generali prováděná SDA Bocconi School of Management, ani firmy, které mají podobně udržitelnost přímo v centru svého podnikání, si nejsou stoprocentně vědomy klimatických rizik. Lídři v této oblasti vykazují 69procentní míru jejich rozpoznání, zatímco průměr sektoru v Evropě se pohybuje na padesáti procentech.
Věnovat se udržitelnosti se jeví jako lákavé, protože jde o trend. Zmíněná studie ovšem potvrzuje, že pro firmy, které se rozhodly vydat touto cestou, nejde o nic jednoduchého. Ať už kvůli financím, nebo administrativní složitosti. Hlavními prioritami pro malé a střední podniky v této oblasti jsou tak podle studie daňové pobídky (78 procent) a veřejné financování (76 procent). Mezi zajímavá zjištění patří i skutečnost, že pouze 31 procent pojistného krytí chrání před riziky spojenými právě s klimatem. Což možná ne každý ví.
Zatímco v průměru principy ESG zavedlo nebo je hodlá zavést v brzké době 44 procent evropských firem, mezi většími firmami (mezi padesáti a 240 zaměstnanci) je to 65 procent. Naopak u těch s počtem zaměstnanců pod dvacet jde jen o 36 procent. Celkově však klesá podíl těch, kteří „nevědí“.
Recyklace olejů a biopotraviny
I mezi malými a středními společnostmi je ale dost takových, které přitahují pozornost. Druhé místo v soutěži SME EnterPRIZE obsadila Filtration Technology z Uherského Brodu. Vyvinula systém umožňující výrobním podnikům recyklovat průmyslové oleje a kapaliny, a to přímo v jejich provozech. Kromě snižování ekologické zátěže tím podle poroty výrobcům navíc snižuje náklady. „Výrazný růst poptávky po jejich recyklovaných olejích a otevření nové výrobní linky potvrzují, že jde o řešení, které má budoucnost,“ uvádí předsedkyně poroty Helena Továrková z Nadace Veronica.
Třetí místo obsadila Biozelenina Velehrad Petra Weidenthalera. Jedná se o rodinnou farmu, která se pěstování nejen biozeleniny, ale i ovoce věnuje desítky let. „Petr Weidenthaler je pionýrem ekologického zemědělství a přes třicet let dokazuje, že lze skloubit udržitelnost s ekonomickým úspěchem,“ říká Továrková. Ve svém hospodářství zadržuje vodu, zvyšuje biodiverzitu a celý provoz – od čerpání vody až po rozvoz zeleniny – pohání sluneční energií.
Soutěž oceňuje také start-upy. Mezi nimi zvítězil podnik Fytolaser nabízející skutečně překvapivou technologii: laserovou stimulaci osiva. Má nejen podporovat růst rostlin a zvyšovat výnosy, ale logicky i snižovat závislost na chemii. Fytolaser se současně stal vítězem také v ceně studentů.