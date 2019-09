Náhoda stvořila největší online firmu na hubnutí v Česku | E15.cz

Jaký byl prvotní podnět k založení vaší firmy?

Na začátku všeho byla před lety moje chuť zhubnout po návratu z USA a nápad vzájemně se v tom podporovat s přáteli ve skupině, kterou jsem si k tomu založila na Facebooku. V nevědomosti jsem místo skupiny založila veřejnou stránku, která se ihned stala virální a začali ji sledovat tisíce lidí. Tato chyba či náhoda vlastně nastartovala velkou vlnu podpory, od které byl pak jen krůček k založení webové stránky, sestavení týmu a vytvoření prvního placeného programu k hubnutí – Výzvy.

Co všechno dnes nabízíte?

Službu jsme nazvaly Výzva a začínali jsme s programy cvičení. Pak jsme přidali jídelníčky. Teď nabízíme komplexní program na efektivní hubnutí z pohodlí domova, který obsahuje jídelníček i cvičení. V cvičení se snažíme přinášet nejnovější trendy za použití pomůcek, které jsou běžně dostupné doma, například židle, ručník či dveře. Jídelníčky jsou díky systému, který neustále vyvíjíme, šití většinou na míru. Díky velmi přesnému vzorku k výpočtu tělesného tuku umíme odvodit energii potřebnou pro daného jedince a zohledňujeme dále několik parametrů jako je typ práce, míra stresu či sportovní aktivita. Každý, kdo vyplní potřebné informace tak dostane jídelníček s přesnými gramážemi jednotlivých potravin. Navíc teď poskytujeme novou službu „Náhrady potravin“, která dovoluje vyměnit si jakoukoliv potravinu, která mu nevyhovuje, za jinou. Použitím této služby je jídelníček ještě více personalizovaný a uživatel tak má mnohem více komfortu.

Marika Janečková, majitelka firmy 30ti denní výzva, který radí s hubnutím.Autor: Archiv Mariky Janečkové

Jaké jsou Vaše hospodářské výsledky?

Od spuštění prodeje placených výzev se nám jich až do dnešních dní podařilo prodat přes 100 tisíc, což je velmi dobré číslo.

Jaké máte další podnikatelské plány do budoucnosti?

Náš plán je upevňovat a posilovat pozici jedničky mezi online projekty zaměřené na hubnutí a zdravý životní styl na českém trhu. A v budoucnu bychom chtěli prorazit i na zahraniční trhy. Můj partner hovoří plynně polsky, proto bychom mohly naše další aktivity zacílit právě na velký polský trh.

Patříte mezi úspěšné firmy projektu Komerční banky Nastartujte se, jak vám účast v grantu pomohla?

Ve chvíli, kdy jsme se soutěže účastnili, to byla nová a hezká zkušenost zařadit se mezi projekty, které mají opravdu širokou podporu. Protože jsme vyhráli v kategorii, kde hlasovala veřejnost. Být vítězem je vždy povznášející a je to odraz toho, že do něčeho jdete naplno a srdcem. Navíc mít možnost být na předávání cen byla prestižní událost. Ocenění, které jsme od Komerční banky obdrželi, nám umožnilo pořídit si daleko výkonnější počítat k rychlejší a lepší editaci natočených cvičebních videí, což naši práci ulehčilo a zefektivnilo.

Jaké jsou podle vás největší překážky pro vznik a rozvoj malých firem v České republice?

Popravdě žádné překážky nevidím. Doba dnes nabízí neskutečné možnosti k založení projektu, který funguje online. Potřebujete platformu k oslovení lidí? Máte k ruce globální sociální sítě. Potřebujete někam uložit vaše videa? Není problém. Jsou zde různé kanály, kde si videa můžete uložit, a navíc pokud budou úspěšná, tak sám kanál vám bude platit za to, že se na ně lidi dívají. Potřebujete webové stránky? Můžete využít online platformy, tak uživatelsky jednoduché, že si stránky můžete editovat sami. Jinak, co se týče platných zákonů a norem, tak asi nemá moc smysl si na něco stěžovat. Každý může svůj díl občanské odpovědnosti projevit u voleb a pak už je to na konkrétních politicích, jak budou dbát na zlepšení, či zjednodušení administrativy potřebné k vedení podnikání. Musím říct, že jsem vděčná, že žiji v České republice v době, kdy je tolik možností oslovit lidi svým nápadem, a že můžu dělat to, co mě opravdu baví a díky tomu přinášet ostatním velkou přidanou hodnotu.