Historicky první česko-izraelský akcelerátor je zaměřený zejména na mladé firmy, které vyrábějí zboží nebo poskytují služby takzvaného dvojího užití (civilní i vojenské). „Kritéria pro výběr startupů zahrnují především inovativnost, zkušenosti týmu, tržní potenciál, škálovatelnost, technologii, dopad a relevantnost pro investice. Na základě skóre obdrží nejlepší startupy dohodu o účasti, která definuje požadavky a povinnosti,“ píší organizátoři programu v tiskové zprávě.

Vybrané firmy budou moci následně strávit týden v Tel Avivu, kde získají přístup k soukromému know-how společnosti Arieli Capital v oblasti startupových metodik, rozvoje podnikání, přístupu na americký trh a investičních možností. „Program bude zakončený finální prezentací, poté porota vybere čtyři startupy – ty dostanou dalších šest týdnů podpory pro uvedení získaných znalostí do praxe,“ uvádí organizátoři.

Na zaplacení vstupního poplatku může podnikatelům přispět agentura CzechInvest v rámci Národního plánu obnovy. Ti, kteří úspěšně projdou kvalifikací si o tuto podporu mohou požádat na webových stránkách CzechInvestu. Musí to však stihnout do 7. července.

„Po více než roční přípravě jsme rádi, že můžeme českým startupům nabídnout špičkový akcelerační program s izraelskou účastí. Partnerství se skupinou Arieli Capital, která podobný program úspěšně organizuje v řadě dalších zemí, je zárukou relevance a kvality,“ říká šéf a spoluzakladatel CITIF Saul Rubenstein. Zaměření na startupy z oblasti výrobků a služeb dvojího užití podle něj není náhodné. „Nová geopolitická realita a izraelská expertíza v oblasti obrany představují pro české startupy unikátní příležitost,“ dodává Rubenstein.

„Česko-izraelský akcelerátor organizovaný CITIF a Arieli Capital vnímáme jako projekt, kde sdílíme podobný cíl s naším akceleračním programem na podporu expanze startupů, a jsme rádi, že tímto způsobem můžeme spojit síly,“ doplňuje Petr Kopeček, ředitel odboru akcelerace startupů v CzechInvestu.

Tachles VC je venture kapitálový fond, který se primárně zaměřuje na investice do izraelských startupů, a to v oblasti kyberbezpečnosti, cloudové infrastruktury a umělé inteligence. Izraelská Arieli Capital zase aktivně investuje do technologických společností.

Vzájemný obchod Česka a Izraele se v posledních letech zvyšuje, daří se tam firmám, jako je například Škoda Auto, Juta, Linet, ETD Transformátory, Lasvit, Emco, Rudolf Jelínek nebo Meopta a Tatra Trucks. Tuzemské podniky v předloňském roce vyvezly do blízkovýchodního státu, který je pro Českou republiku jedním z pěti nejvýznamnějších obchodních partnerů mimo Evropu, zboží za 27 miliard korun. Dovoz z Izraele do Česka činil 8,2 miliardy korun. Ekonomické vztahy nicméně v současné době brzdí válka, kterou Izrael vede od loňského října proti palestinské teroristické organizaci Hamás.