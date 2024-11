Oddin.gg založili v roce 2018 Vlastimil Venclík a Marek Suchar. Oba spolu již v minulosti působili mimo jiné ve firmě RTSmunity, která se zabývá stejným odvětvím jako jejich současná společnost. Ta je i za pomoci umělé inteligence schopna predikovat sázkové kurzy na e-sport. Zaměřuje se na mnoho herních titulů, například Counter-Strike: Global Offensive nebo League of Legends. Data následně prodává sázkovým kancelářím. Mezi její klienty patří například portály Betway nebo LOOT.BET.

„Viděli jsme, že e-sports má před sebou obrovský růstový potenciál, a objevili jsme nevyužitou příležitost na trhu sázek. Naše vize byla, že standardní modely ze světa klasických sportů zde nebudou stačit, že bude potřeba vyvinout řešení na míru s důrazem na práci s velkým množstvím dat a jejich rychlé zpracování. Od prvního dne jsme také mysleli globálně. Pražská kancelář je náš základní pilíř a naše kancelář v Limě, hlavním městě jihoamerického Peru, nám pomáhá zvládat provoz ve všech časových pásmech,“ říká generální ředitel a spoluzakladatel Oddin.gg Vlastimil Venclík.

Do budoucna chce společnost pracovat na propagaci e-sportu a podporovat jeho rozvoj na trzích, kde naráží na regulační překážky, jako například v USA. „Na českém trhu se navíc chceme více zapojit do startupové, technologické a IT komunity. Ta má v Česku obrovský potenciál a my chceme být její aktivní součástí,“ dodává Venclík.

Firma má v současné době již přes 200 zaměstnanců a k růstu jí v minulosti výrazně pomohli i investoři. V roce 2022 od nich například získala v přepočtu více než 100 milionů korun. Patří mezi ně mimo jiné česká skupina BHM miliardáře Tomáše Krska nebo společnost Genting Ventures. V současné době však firma, vzhledem ke své profitabilitě, další kolo investic nezvažuje.

Právě BHM Group si spolupráci s firmou pochvaluje. „Začátky byly nejisté, jak to v raných fázích technologických firem bývá. Do společnosti jsme vstupovali v době, kdy se o sektoru kompetitivního gamingu teprve začínalo mluvit. Tým to skvěle ustál a pak začali přicházet první velcí zákazníci z celého světa. Vlastimil Venclík obrovsky vyrostl jako lídr a dovedl firmu ke globálnímu úspěchu, který daleko předčil naše očekávání, a Oddin.gg se ukázal jako spolehlivý partner s efektivním přístupem k rozvoji svého produktu,“ vysvětluje generální ředitel skupiny Jan Černý s tím, že BHM Group v případě této investice vsadila zejména na unikátní technologie a tým s jasnou vizí v odvětví, kde se dal očekávat růst.

Zástupci společnosti Oddin.gg na vyhlášení žebříčku Deloitte Technology Fast 50|Oddin.gg

Lukrativnost oboru potvrzuje i Filip Štěrba, zakladatel produkční společnosti WeSmart.gg, která se zabývá mimo jiné právě e-sportem. „Před deseti lety tady sice e-sport byl, ale byla to spíš parta zapálených nadšenců. Nyní jsou sázky na něj jednou z hlavních větví příjmu pro organizátory. A modely, jak a na co všechno lze sázet, jsou velice široké, a díky tomu taky tak populární. U některých tuzemských sázkových kanceláří patří dokonce e-sport na třetí až pátou příčku mezi všemi sporty,“ uvádí.

Uspěly i další firmy

V hlavním žebříčku Fast 50 se v první desítce umístily i další české startupy. Jedním z nich je společnost JOBka, která pomocí své aplikace nabízí firmám mít všechny důležité procesy plně digitalizované a automatizované. Ta se snaží jít vlastní cestou bez investorů. „Řekl bych, že za naším růstem hodně stojí právě to, že jsme privátní firma, kterou si sami vedeme, a vždy se nám podařilo dojít ke vzájemné shodě,“ říká generální ředitel společnosti Marek Ander s tím, že v krátkodobém horizontu má firma v plánu stále držet přirozený růst z vlastních peněz. Služby firmy momentálně využívá přes 200 podniků s více než 130 tisíci zaměstnanci, které působí v jedenácti zemích světa.

Do nejlepší desítky se dostala také tuzemská firma Woltair, která se zabývá prodejem a instalací tepelných čerpadel a fotovoltaiky. „V posledních letech jsme zaznamenali obrovský boom zájmu. Naše služby navíc nabízíme plně digitální cestou, čímž revolučně měníme hranice zákaznické spokojenosti v oblasti řemesel,“ uvádí zakladatel společnosti Daniel Helcl.

Woltair již nepůsobí pouze v Česku, ale expandoval i do Polska, Německa a Itálie. „V těchto zemích vidíme velký potenciál. Díky našemu business modelu zde může jít expanze poměrně rychle,“ doplňuje Helcl. K růstu firmy pomáhají i investoři, kteří jí v loňském roce poskytli v přepočtu asi půl miliardy korun, rok předtím pak přibližně 400 milionů. Minulý týden navíc společnost uzavřela další investiční kolo vedené konsorciem současných investorů.

Česká firma zvítězila i v kategorii Companies to Watch, která oceňuje mladé firmy s výrazným růstovým potenciálem. Za nejlepší z nich byla vyhodnocena společnost Antivirus a jejich aplikace Patron GO, kterou využívá přes čtvrt milionu lidí. Ta uživatelům automaticky analyzuje bankovní platby a nabízí jim úspornější variantu nebo kvalitnější službu za stejnou cenu. Kromě Česka působí firma také na Slovensku a v Polsku.

Ani její rozšiřování by se neobešlo bez podpory investorů. Jedním z nich je například slovenský fond Venture to Future Fund. Zakladateli společnosti jsou Lukáš Vršecký a Jiří Paták. Druhý jmenovaný stál již dříve u zrodu srovnávače finančních produktů Chytrý Honza, jehož vlastníkem je v současné době investiční skupina DRFG.