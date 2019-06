Projekt Nastartujte se hledá a podporuje malé nové firmy | E15.cz

„Generace mladých začínajících podnikatelů je budoucností České republiky a zasluhuje si naši pozornost a podporu. Snahou je jim pomoci s realizací jejich nápadů, nabízet jim praktická řešení, být pro ně silným a dlouhodobým partnerem nejen tehdy, kdy se jim daří, ale i v horších časech,“ popisuje záměry grantu Jan Kubálek, který má v Komerční bance na starosti strategii pro retailové bankovnictví. Ten je i členem odborné poroty, která přihlášené firmy hodnotí. Oceněno bylo v minulých ročnících 18 zajímavých projektů. Podle letos přihlášených zájemců se dá usuzovat, že se opět mezi nimi objeví společnosti, které se brzy prosadí v Česku i v zahraničí.

Do grantového projektu Komerční banky se může podnikatel či podnikatelka přihlásit až do 6. září 2019. Po celou dobu grantu je možné hlasovat pro všechny projekty v E15 Ceně veřejnosti. Odborná porota, kterou tvoří zástupci Komerční banky, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a partnerů, pak vybere tři nejlepší projekty.

Například v minulém roce se do akce přihlásilo přes čtyřicet zajímavých subjektů, které se rozhodly více prosadit na trhu. Projekt jim totiž umožňuje i dobrou reklamu a zviditelnění se u potenciálních zákazníků a obchodních partnerů. Přihlásit se může kdokoliv, kdo začíná podnikat a má zajímavý byznysový plán. Nemusí mít ani předchozí zkušenosti s podnikáním.

„Jsou to lidé, kteří ve svém životě narazili na něco, co je nadchlo, a co se rozhodli poskytovat nebo přinášet svému okolí. Zajímavé je, že to nejsou jen mladí lidé, spíše se všichni dají označit za nadšence,“ vysvětluje Lucie Spáčilová, ředitelka společnosti Performia. Ta je také členkou poroty.

Všechny podrobnosti o grantovém projektu Komerční banky „Nastartujte se“ najdete na stránce www.nastartujtese.cz