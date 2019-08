Projekt Nastartujte se opět přilákal desítky nových firem | E15.cz

Kolik projektů se zatím letos přihlásilo do Nastartujte se?

V současné chvíli máme přihlášených téměř dvacet projektů a další dvě desítky zájemců mají věc rozpracovanou. Podle zkušeností z minulých let víme, že nejvíce firem se hlásí v posledních dvou týdnech akce. Čekáme letos kolem 80 přihlášek.

Liší se přihlášené firmy v něčem od minulých ročníků?

V zásadě ne, ale přibývá uchazečů, kteří používají v projektech chytré aplikace pro řešení různých životních situací.

Dokdy se dá ještě přihlásit a jak bude pokračovat hlasování o vítězných projektech?

Zájemci se mohou do soutěže přihlásit do 6. záři do půlnoci. Vítězové budou vyhlášení ve dvou kategoriích. První tři místa ocení odborná porota. Druhou kategorií je Cena veřejnosti E15, do které mohou podporovatelé projektů zasílat svoje hlasy až do 21. září. Slavnostní vyhlášení pak proběhne u příležitosti Dne podnikatelů 30. října v hotelu Ambassador v Praze.

Jaké jsou letos odměny?

V kategorii oborné poroty výherce na prvním místě získá finanční odměnu na rozjezd svého podnikání ve výši 300 000 korun, druhý sto tisíc a třetí padesát tisíc korun. V kategorii Cena veřejnosti E15 se pak výherce může těšit na odměnu sto tisíc korun. Všichni výherci získávají také právní služby, služby personální agentury, webhostingovou a mediální pomoc, online fakturaci, roční členství v Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR, poradenství, mentoring a další služby.

Jakou podporu kromě tohoto grantu poskytuje Komerční banka malým a středním firmám?

V oblasti bankovních služeb nabízí Komerční banka malým a středním podnikatelům širokou škálu produktů pro pokrytí všech jejich potřeb i díky propojenosti dceřiných skupin, jako je například financování aut, strojů, investice, směnu peněz, apod. Zvláštní pozornost také věnujeme začínajícím podnikatelům, kterým se snažíme všemožně usnadnit jejich start.

