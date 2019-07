Speciální česká obuv Skinners má zákazníky už ve 120 zemích světa | E15.cz

Jaký byl prvotní podnět k založení vaší firmy?

Na začátku byla snaha vytvořit produkt, který by uspokojil potřebu, kterou jsem měl v létě 2014. Můj přítel si přál kompaktní obuv, která by ho při cestování po Norsku neomezovala v pohybu a zároveň mu dodala dostatečnou ochranu jako klasická obuv. Myslel jsem si, že už takový produkt musí na trhu existovat, ale rychlé hledání na internetu mě vyvedlo z omylu. Tak jsem vzal do ruky jehlu a nit a vytvořil první prototyp. První rok jsem pracoval jako živnostník, pak jsem se rozhodl založit společnost s ručením omezeným Skinners Technologies.

Co dnes vyrábíte a kde všude vaše výrobky uspěly?

Vymysleli jsme a vyrábíme zcela nový typ obuvi, který kombinuje komfort ponožek s ochrannými prvky obuvi, jednoduše řečeno ponožkoboty. Prodáváme online a skrz retailové partnery, většina zboží směřuje do Spojených států amerických. Za tři roky, co jsme na trhu, jsme Skinners poslali zákazníkům již do více než 120 zemí světa

Jaké jsou vaše další podnikatelské plány?

V srpnu uvedeme na trh dětskou kolekci, o kterou nás zákazníci dlouho žádali. V druhém pololetí letošního roku máme v plánu investovat několik milionů korun do nových technologií, které by výrobu Skinners posunuli na špičkovou světovou úroveň. Na to se moc těším a doufám, že vše půjde dle plánu.

Objevili se investoři, kteří chtějí do firmy vložit další kapitál?

Nabídky na investice do firmy chodí, ale zatím jsme schopni růst financovat z vlastních zdrojů. Vstupu partnera se nebráníme, ale v ideálním případě by to měl být někdo s vyšší přidanou hodnotou. To znamená, že kromě financí by společnosti přinesl možnost vstupu na nové trhy či zkušenosti z výroby. S našimi finančními výsledky a globální orientací jsem přesvědčený, že na české investory už jsme moc velké sousto.

Jak vám pomohl projekt Komerční banky Nastartujte se, mezi jehož úspěšné firmy patříte?

Za vítězství jsme byli hodně vděční, protože přišlo v čase, kdy jsme zrovna plánovali crowdfundingovou kampaň v zahraničí. Finanční výhra nám tak pomohla operovat s vyšším rozpočtem, než jsme původně plánovali. Mohli jsme tak připravit kvalitnější a větší kampaň. S vítězstvím spojené PR nám zase přineslo mnoho nových zákazníků z České republiky

Vidíte nějaké překážky pro vznik a rozvoj malých a středních firem v České republice? Co by se mohlo změnit a zlepšit v podnikatelském prostředí?

Občas je problémem byrokracie a nedostatečná digitalizace při řízení firmy. Ale když to vezmu kolem a kolem, tak to není nic hrozného. Nejvíce nás za mě omezuje naše „malost“, tedy to, v jakém měřítku my Češi myslíme. Přece jen trh s 10 miliony obyvatel způsobil, že nedokážeme dostatečně vnímat velikost trhu světového. V Německu například žije osmkrát více obyvatel, ale objem peněz, které se na sportovním a outdoor trhu točí, je až 27krát větší než v Česku. Občas si proto postesknu, že „nemám oči“ Němce nebo Američana, protože bych se pak při rozhodování možná řídil něčím jiným a jinak. Na druhou stranu, jsem rád, že pocházím z České republiky, protože zde máme šance opravdu všichni téměř stejné. Ať je to možnost přístupu ke vzdělávání, ke kvalitní zdravotní péči nebo i k poměrně nízkým nákladům na život. To se například o USA, kde ve velké míře obchoduji a často je navštěvuji, říct nedá.

Další informace na www.skinners.cc