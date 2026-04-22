Většinu her si kvůli špatné reklamě nikdo nestáhne. Slovenský startup staví řešení na její automatizaci
- Bratislavský startup AdSpawn vyvíjí systém na automatickou tvorbu reklam pro mobilní hry.
- Oproti klasické reklamě má být efektivnější i levnější.
- Na další rozvoj nyní firma získala investici od českých fondů a chce prorazit na americkém trhu.
Startup AdSpawn přišel s řešením, jak co nejefektivněji propagovat mobilní hry. „Člověk vydá hru, umístí ji do online obchodu a každý menší developer si myslí, že si ji lidé začnou stahovat. Tak to ale nefunguje. Je potřeba si jednak zaplatit za zobrazování reklamy, ale také vytvořit to, co se bude zobrazovat, což je ten poutavý vizuál. A to je krok, kde se herní studia často nezamyslí dostatečně, udělají ho špatně a celý projekt tak může selhat,“ říká spoluzakladatel a ředitel startupu Milan Štrba.
Firmu založil v roce 2024 společně s Martinem Lutherem, Romanem Janajevem a Tomášem Pospíchalem. „Společně s Martinem jsme pracovali ve startupu SuperScale, což je platforma pro analýzu dat v herním průmyslu. My jsme tam dělali marketingové konzultanty pro herní studia. Tam jsme nabrali hodně know-how a v jednu chvíli jsme si řekli, že by bylo dobré si založit něco s vlastní vizí,“ popisuje.
Jedním z nápadů bylo automatizovat tvorbu reklam pro herní studia. „Viděli jsme, že se opakoval určitý vzorec problémů, ať už to byly giganty typu EA nebo malá studia o jednom člověku. Potřebovali na to hodně peněz a často ani nevěděli, co chtějí. Chtěli jsme přijít s řešením, které pomůže každé hře zviditelnit se,“ uvádí Štrba.
Stovky reklam měsíčně
AdSpawn proto vytvořil program založený na různě trénovaných jazykových modelech umělé inteligence. Jmenuje se Chop-Chop 9000 a je schopný klientům firmy generovat stovky různých reklam měsíčně. „Vždy funguje to, co je momentálně populární, nějaký speciální střih nebo vizualizace. A právě trendy v segmentu mobilních her se rychle mění,“ vysvětluje Štrba. Právě vysoký počet vytvořených videí podle něj způsobuje, že jsou reklamní kampaně startupu z hlediska dosahu i o stovky procent lepší než jiné. „Statisticky se pak totiž při takovém počtu nějaká reklama vždy chytne, i když není ta kvalita na úrovni nějakého drahého spotu,“ popisuje.
Systém funguje tak, že se do něj vloží například půlhodinový záznam z určité hry a on z něj vybere nejlepší momenty. Z nich pak podle aktuálních trendů vytvoří reklamu, respektive celou řadu různých variant. Ty se často liší jen v drobnostech, které však pro algoritmy Googlu či Mety mohou být klíčové. „Občas stačí i jeden odlišný střih,“ dodává Štrba.
Pro koncového klienta je celý proces jednoduchý. Zaplatí měsíční poplatek podle toho, kolik reklam potřebuje, nahraje video ze hry a týdně mu pak chodí reklamy, respektive různé variace. Pokud ale chce, může si výstupy i upravit. Do budoucna chce AdSpawn program vylepšovat tak, aby program zároveň dával i nápady na možná zdokonalení samotné hry. Reklamy startupu navíc firmy podle Štrby vyjdou i o 90 procent levněji než ty klasické, nad nimiž tráví čas tvůrci.
Už dnes jsou partnery startupu například americké herní studio Zynga nebo slovenští Pixel Federation. Nedávno AdSpawn podepsal smlouvu také s jedním velkým čínským studiem, jehož jméno však nesmí uvádět. Právě tamní trh patří z pohledu mobilních her k nedůležitějším na světě díky velkému množství uživatelů. V Číně celkem hraje mobilní hry asi 663 milionů lidí a tržby z jejich prodejů na tamním trhu činily v roce 2024 v přepočtu 35 miliard dolarů. Celosvětově hraje mobilní hry kolem dvou miliard lidí a předpokládá se, že tržby tohoto segmentu letos dosáhnou asi 134 miliard dolarů.
Investice z Česka
AdSpawn nyní se svým řešením opět zaujal investory. Již loni mu český fond Czech Founders VC poslal na rozjezd 40 tisíc eur, tedy asi milion korun. Nyní se k němu přidala i investiční společnost Rockway Ventures a společně startupu poskytly půl milionu eur.
„Herní průmysl je největším zábavním sektorem, jehož úspěch dnes určuje kromě samotné kvality her především efektivita marketingu. AI v tomto směru transformuje herní marketing. Zásadní je generovat kreativitu tak, aby organicky seděla dané hře a jejím hráčům a skutečně fungovala. AdSpawn tento problém řeší výjimečně kvalitně a s globální ambicí,“ vysvětluje důvod investice Petr Šmíd, generální partner Rockaway Ventures.
Ivan Kristel, partner fondu Czech Founders VC, vyzdvihuje mimo jiné tým stojící za startupem. „AdSpawn sledujeme a podporujeme už od jejich akcelerační fáze, kdy bylo jasné, že tým má nejen hluboké know-how z herního marketingu, ale i schopnost ho přetavit do škálovatelného technologického řešení. To, co dnes staví na pomezí AI a gamingu, přesně odpovídá trendu, který bude definovat budoucnost celého odvětví. Vidíme silnou exekuci, rychlou iteraci produktu i jasnou globální ambici, a proto jsme rádi, že je můžeme podpořit na jejich další růstové cestě,“ říká.
Budoucnost v USA
Díky nově získaným prostředkům chce AdSpawn nyní prorazit na americký trh. „V budoucnu bychom tak rádi otevřeli i pobočku, která by se primárně soustředila na rozvoj byznysu a prodeje,“ popisuje Štrba a dodává, že USA vidí i jako místo, kde je možné získat další kapitál v rámci budoucích investičních kol.
Firma měla loni ve svém prvním kompletním roce fungování obrat asi 144 tisíc eur, tedy přibližně 3,5 milionu korun, a zisk v nízkých stovkách tisíc korun. V letošním roce předpokládá, že se její obrat bude pohybovat v milionech eur.
Kromě plánování expanze chce firma získané peníze využít na další vývoj svého programu. Štrba si totiž myslí, že automatizace reklamy je v kreativním průmyslu zaměřeném na množství nevyhnutelná. I proto AdSpawn přemýšlí, že se se svým programem zaměří na jiná odvětví než čistě mobilní hry. „Nápadů už jsme měli v tomto směru několik, co je dlouhodobější a jde nad rámec gamingu. Jedním směrem může být využití ve tvorbě obsahu na sociální sítě, ale soustředit se pořád chceme na herní průmysl, protože víme, že tu je díra na trhu,“ uzavírá Štrba.