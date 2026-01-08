Pražské herní studio propustilo čtvrtinu lidí. Dělalo i na hitech jako Indiana Jones či Civilizace
- Globální herní byznys roste, videoherní studia ale dál propouštějí po covidové expanzi.
- Otřesy ze světa už dopadly i na český trh.
- Grip Studios propustil až čtvrtinu lidí navzdory práci na velkých titulech.
Byznys s videohrami sice globálně neustále roste, i tak ale v posledních třech letech v rámci vývojářských studií probíhají rozsáhlá propouštění. Jde o následek korekce po pandemii covidu, kdy lidé trávili čas doma, hodně hráli hry a firmy tím pádem měly velké oči a značně přefoukly své ambice a počty zaměstnanců. Český trh je dlouhodobě spíše konzervativní, takže se mu tento výkyv vyhýbal. Podle informací e15 nicméně dění ve světě dopadlo na důležité pražské studio, které se v minulosti podílelo na velkých titulech se značkami Indiana Jones nebo Marvel.
Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Už mám předplatné. Přihlásit se