Alphabet poprvé překonal 400 miliard dolarů tržeb, cloud a AI táhnou zisk nahoru
- Alphabet poprvé překonal hranici 400 miliard dolarů tržeb a čistý zisk mu meziročně vzrostl o 32 procent.
- AI model Gemini posílil využívání vyhledávání i zájem investorů a Google se podle analytiků posunul do role lídra AI závodů.
- Firma zároveň oznámila výrazné navýšení kapitálových výdajů na 175 až 185 miliard dolarů.
Výnosy americké technologické společnosti Alphabet, jejíž součástí je také internetová společnost Google, v loňském roce poprvé překonaly hranici 400 miliard USD (8,26 bilionu korun). Čistý zisk pak vzrostl o 32 procent na 132,17 miliardy dolarů. Společnost to oznámila v dnešní tiskové zprávě.
Celkové výnosy stouply o 15 procent na 402,84 miliardy dolarů. Tržby YouTube z reklam a předplatného stouply nad 60 miliard dolarů.
V samotné čtvrtém čtvrtletí čistý zisk vzrostl o 30 procent na 34,5 miliardy dolarů. Výnosy se zvýšily o 18 procent na 113,8 miliardy dolarů. Výnosy v divizi služeb stouply o 19 procent a ve vyhledávání o 17 procent. Výnosy cloudové divize vzrostly o 48 procent.
Generální ředitel Sundar Pichai uvedl, že významným milníkem pro firmu bylo spuštění modelu AI Gemini 3 a aplikace Gemini má přes 750 milionů aktivních uživatelů měsíčně. Vyhledávání podle něj díky umělé inteligenci (AI) zaznamenalo větší využití než kdykoliv předtím.
Lídr AI závodů
„V očích investorů se Google za půl roku změnil z ošklivého chlapce Magnificent 7 skupiny na lídra AI závodů,“ komentoval výsledky analytik Portu Marek Malina. „Obavy, že umělá inteligence vytvoří tlak na klíčový vyhledávací byznys, se rozplynuly, protože Google nadále hlásí rekordní tržby z reklamy. Skutečným zdrojem nadšení je ale cloudová divize, která masivně překonala analytické předpoklady, a postarala se o reakceleraci růstu a rekordní ziskovost,“ dodal.
Společnost současně oznámila, že letos plánuje kapitálové výdaje v rozmezí 175 miliard až 185 miliard USD, což je výrazně nad očekáváním analytiků, kteří v průměru počítali s částkou kolem 115 miliard dolarů. Je to další agresivní navýšení výdajů, protože mateřská společnost Googlu chce posílit své investice a upevnit náskok v oblasti AI.
Společnosti zaměřené na cloud computing již investovaly stovky miliard dolarů do rozvoje infrastruktury pro AI, aby vyhověly rostoucí poptávce po cloudových službách a podpořily vlastní vývoj technologií a produktů. Podobně jako u větších konkurentů Amazon Web Services a Microsoft Azure se i Google Cloud potýká s omezenou kapacitou, která mu ztěžuje plné využití rostoucí poptávky zákazníků po AI. Očekává se, že tyto tři cloudové firmy spolu s firmou Meta letos investují do AI celkem více než 500 miliard dolarů. Přestože investoři stále častěji zvažují, zda se vysoké náklady na AI vrátí, Google zatím dokázal prokázat silný pokrok ve svých AI projektech, upozornila agentura Reuters.