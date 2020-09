Zakladatel Spotify napumpuje do evropských start-upů miliardu eur | E15.cz

Švédský podnikatel hodlá investovat do start-upů hlavně z oblasti biotechnologií, strojového učení, materiálů a energií. „Chci přiložit ruku k dílu, všichni víme, že pro začínající podnikatele je jednou z největších výzev získání kapitálu,“ sdělil Ek s tím, že chce spoluvytvářet nový evropský sen.

„Pociťuji hluboké zklamání, když vidím evropské podnikatele, jak se vzdávají svých úžasných vizí a brzy je prodávají neevropským firmám. Nebo když někteří z nejslibnějších technologických talentů odcházejí z Evropy, protože se cítí nedoceněni,“ pokračoval Ek. „Potřebujeme více firem, které zvednou nastavenou laťku a poslouží jako inspirace dalším,“ dodal.

Ek podle Forbesu drží jmění v hodnotě tří miliard eur, to znamená, že by chtěl investovat zhruba třetinu majetku. Podnikatel v minulosti investoval například šestnáct milionů eur do švédského telemedicínského start-upu Kry či tři miliony eur do firmy HJN Sverige propojující umělou inteligenci a zdravotnictví.

„Evropa potřebuje více superspolečností,“ poznamenal Ek s tím, že svůj fond zařadí mezi evropské instituce typu Balderton Capital, Accel či Index Ventures.

Spotify vstoupilo na newyorskou burzu v roce 2018 nikoli standardním postupem první veřejné nabídky akcií, ale metodou direct listingu, tedy technického listingu, který privátním akcionářům umožňuje jednoduše začít obchodovat s podíly na veřejné burze. Lze se tak i vyhnout poplatkům placeným investičním bankám za sjednání přístupu na burzu.

Stejnou metodou vstoupí ve středu na newyorskou burzu americká společnost Palantir Technologies, kterou spoluzaložil podnikatel a investor Peter Thiel. Už dříve o tom informoval deník E15.

Hodnota Spotify se pohybuje kolem čtyřiceti miliard eur, takže patří k nejúspěšnějším evropským start-upům. Služba expanduje, nedávno koupila jeden z nejznámějších podcastů, The Joe Rogan Experience.