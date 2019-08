Zásadní v podnikání je pořád zdravý selský rozum | E15.cz

Jak co nejlépe rozjet nový podnikatelský projekt? „Zásadní je zdravý selský rozum, schopnost vypořádat se s nejistotou a schopnost hledat účelná řešení,“ říká v rozhovoru pro E15 Jakub Křižka, CEO portálu iPodnikatel.cz, vydavatel e-magazínu Starting UP a porotce projektu Komerční banky „Nastartujte se“.

Věnujete se léta rozjíždění nových podnikatelských projektů. Jaké největší překážky v Česku v této oblasti existují?

Často bývá v této souvislosti zmiňována administrativa spojená s podnikáním. Ačkoliv by jistě mohla být jednoduší a podmínky vytvářené ze strany státu lepší, neviděl bych to až tak černě. Jako mnohem větší problém vnímám selektivní dotační politiku, která zvýhodňuje pouze vybrané projekty a subjekty. Podle mého názoru se tím zásadně deformuje tržní prostředí. Vytváří zbytečné bariéry jak při vstupu na trh, tak i při snaze podnikatelů udržet krok s dotovanou konkurencí.

Jsou Češi v něčem ve srovnání se světem specifičtí, když zakládají nové firmy?

Myslím, že moc ne. Mladí lidé se nebojí a zároveň chtějí zkoušet nové věci, přirozeně k tomu využívají technologie, dívají se po světě. U starších ročníků pak určitá váhavost často vyplývá ze závazků, které mají. Pokud musíte platit nájem nebo splácet hypotéku a živit rodinu, vaše rozhodování bude někdy opatrnější.

Jaké vlastnosti by měl mít člověk, který se pustí do podnikání?

Jako zásadní mě napadá zdravý selský rozum a schopnost vypořádat se s nejistotou. Technikálie spojené s podnikáním se naučíte. Pokud ale jako začínající podnikatel nebudete schopný neustále hledat účelná řešení a neustojíte stres spojený s nejistotou zakázek a tím i živobytí, podnikání není pro vás.

Jak moderní technologie ovlivňují podnikání malých a středních firem, které se například objevují v projektu Komerční banky „Nastartujte se“?

Otevírají nové podnikatelské příležitosti, zkracují cestu k zákazníkovi a podstatně usnadňují škálovatelnost podnikání. Na druhou stranu na ně často spoléháme až příliš. Stále platí: Dobrý sluha, ale zlý pán.

Pokud by se vyskytly zajímavé podmínky a vy byste mohl právě teď rozjet nový podnik, máte něco vysněného?

Ano, byť je to spíše taková radost. V poslední době mě nadchl koncept DIY (Do It Yourself) dílen, což jsou v podstatě coworkingy otevřené jak pro hobby, tak i profesionální řemeslníky.