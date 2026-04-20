Stát a ČEZ uzavřou memorandum o malých modulárních reaktorech
- Stát a energetická společnost ČEZ v pátek podepíšou memorandum o spolupráci při výstavbě malých modulárních reaktorů.
- Po jednání vlády to v pondělí řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), podle kterého je to další krok ke zlepšení energetické bezpečnosti Česka.
- Malé modulární reaktory vyvíjí britská firma Rolls-Royce SMR spoluvlastněná českým polostátním ČEZ.
Rolls-Royce SMR minulý týden podepsala dohodu s britskou vládní organizací Great British Energy - Nuclear dohodu o tom, že postaví první malé modulární reaktory v Evropě. Smlouva umožňuje okamžité zahájení prací na dodávce tří reaktorů. Společnost je postaví v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu.
„Je to velmi významný milník, který ukazuje, že budeme společně s Brity budovat malé modulární reaktory. Zároveň tím potvrzujeme, že zahajujeme jejich přípravu," řekl v pondělí Havlíček. V pátek by podle něj měli do Prahy dorazit také zástupci Rolls-Royce a Velké Británie.
Mluvčí ČEZ Ladislav Kříž v pondělí k memorandu ČTK řekl, že jeho hlavním obsahem bude dohoda státu s firmou na tom, že ČEZ bude naplňovat záměry státu v dalším rozvoji modulárních reaktorů v Česku.
První reaktor vznikne v polovině třicátých let
ČEZ plánuje do roku 2050 postavit modulární reaktory o souhrnném výkonu tři gigawatty. Stávající elektrárny v Dukovanech a Temelíně mají každá výkon asi dva gigawatty. Cena modulárního reaktoru by podle skupiny měla být obdobná jako u velkých bloků s tím, že bude poměrem odpovídat nižšímu výkonu modulárního reaktoru. První takový reaktor by měl vzniknout vedle Temelína přibližně v polovině 30. let.
ČEZ na vývoji spolupracuje právě s Rolls-Royce SMR. Česká společnost loni dokončila svůj akcionářský vstup do britské společnosti, v níž nyní drží zhruba pětinový podíl. Zaplatila za něj asi šest miliard korun. Firmy spolupracují na přípravě stavby až tří modulárních reaktorů v Británii, do níž by se ČEZ mohl zapojit jako dodavatel některých technologií. Následně by měly spolupracovat i na tuzemských reaktorech.
Modulární reaktory je možné vyrábět sériově v továrnách a po jednotlivých blocích jich postupně víc soustředit na jednom místě. Podle expertů na jadernou energetiku se liší od velkých jaderných bloků především nižším výkonem a také rychlejší a jednodušší stavbou. Naopak provoz by mohl být podobný.