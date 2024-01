Stávka německých drah končí, od pondělí začnou jezdit vlaky z Česka do Berlína a Mnichova

Dálkové mezistátní vlaky z Česka do Mnichova a Berlína začnou díky dřívějšímu ukončení stávky německých strojvedoucích opět jezdit od pondělního rána. Dnes o tom v tiskové zprávě informoval národní dopravce České dráhy. Na obou trasách se ale cestující ještě setkají s omezeními. Provoz regionálních spěšných vlaků z Chebu do Marktredwitzu bude z kapacitních důvodů německého dopravce DB Regio Bayern obnovený od úterý. Do té doby mohou cestující využít osobní vlaky na lince Marktredwitz - Cheb - Aš – Hof, informovaly České dráhy.

Stávku němečtí strojvedoucí ukončili dnes večer. Původně měla trvat do pondělního večera, ale zástupci společnosti Deutsche Bahn (DB) a odborů strojvůdců GDL se v sobotu dohodli na jejím předčasném ukončení. Osobní vlaky se rozjedou v noci na pondělí, návrat nákladní dopravy k normálnímu provozu potrvá podle vyjádření DB několik dní.

Z Prahy vyjede do Berlína první vlak, EC 178 Berliner, v pondělí v 6:28. Mezi Ústím nad Labem a Drážďany ale bude kvůli plánované výluce podle ČD náhradní autobusová doprava. Do Mnichova vyrazí z pražského hlavního nádraží první spoj, EC 362 Bavorský expres, v pondělí v 5:35. Ve stanicích Schwandorf a Regensburg Hbf budou ale muset cestující přestoupit do jiné soupravy. Z pondělí na úterý pak bude obnoven provoz nočních vlaků, a to EN 456 na trase Štýrský Hradec - Praha - Berlin včetně přímých vozů z Budapešti do Berlína a vlaku EC 458 Canopus na trase Praha - Lipsko - Curych.

Německá železniční společnost Deutsche Bahn podle Českých drah upozorňuje cestující na to, že provoz může být v pondělí nepravidelný. Aktuální informace lidé získají na webu Českých drah, v aplikaci Můj vlak nebo na síti X.

Nákladní strojvedoucí společnost DB dnes ukončili stávku za vyšší mzdy po pěti dnech, kdy ochromila dopravu nejen v Německu, ale narušila i železniční spojení s Českem. Součástí uzavřené dohody mezi DB a odbory je obnovení pozastavených rozhovorů a závazek odborářů, že přinejmenším do 3. března nevyhlásí další stávku. Dráhy na oplátku vyplatí v březnu strojvedoucím 1500 eur (37 tisíc korun) jako protiinflační bonus, který se díky vládnímu opatření nebude danit.