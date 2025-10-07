Stojí za karlínskou Spojkou i developerem. Se zdravým fastfoodem chce nyní otevřít 50 poboček
V Praze otevřela už druhá pobočka podniku Dean & David. Franšízu německého konceptu pořídil pro Česko podnikatel Andrej Zajcev. Ten má se značkou velké plány.
Letos v lednu se na českém trhu objevil fastfood Dean & David, který se specializuje na zdravé jídlo. Ví se, že jde o franšízu německého podniku, méně už ale to, že ji do Česka přinesl podnikatel Andrej Zajcev. Ten stojí za dalšími úspěšnými gastropodniky, stejně jako za developerskou společností. Zajcev chce v Česku v příštích letech otevřít desítky poboček zdravého rychlého občerstvení.
První pobočka se objevila v obchodním domě Máj na Národní třídě, druhá je od letošního září také v pražské ulici V Celnici, tedy na dohled od Masarykova nádraží. „První pobočka je úspěšná, denně pozorujeme stejné tváře, takže se k nám lidé vracejí, se vstupem na český trh jsme tedy spokojeni,“ říká pro e15 Zajcev. Za slovem úspěšná stojí konkrétní čísla, měsíční obrat první pobočky fastfoodu Dean & David je prý přes dva miliony korun a projde jí okolo sedmi tisíc lidí.
V Praze provozuje Zajcev hned několik dalších podniků. Je to například Spojka Karlín, Foyer Café ve zrekonstruované historické budově hlavního nádraží a také bistro na Vinohradech a zároveň catering Dark Kitchen. Novinkou je v portfoliu franšíza. „Hlavním důvodem, proč jsme do ní šli, byla úspora času při otevření nové pobočky, navázání na úspěšný koncept v Německu a sdílení stejných hodnot,“ uvádí podnikatel.
Nejdřív krajská města, pak okresní
Plány má s konceptem zdravého rychlého stravování poměrně velké. Do deseti let chce v Česku otevřít padesátku poboček. Ještě letos by ke dvěma existujícím měly přibýt další dvě. V obchodním domě Westfield Černý Most bude už v listopadu, další bude v Holešovicích, konkrétně na rohu ulic Komunardů a Dělnická. V plánu byla i pobočka na Jiřího z Poděbrad, která ale zatím nedopadla, provozovatelé tady ale už hledají nové možnosti.
Z Prahy by se ale fastfood měl rozšířit i do dalších měst. „Tam ale preferujeme sub-franšízy. Pokud se objeví místo, které mě uchvátí natolik, že tam budu chtít jít s vlastními zdroji, pak do toho půjdeme vlastními silami,“ líčí Zajcev s tím, že půjde hlavně o Brno, Ostravu nebo Plzeň, cílem je ale pokrýt celou republiku. „Nejdřív krajská města, pak ta okresní,“ dodává Zajcev. V plánu je také vytvořit síť menších kiosků, které se budou objevovat zejména ve městech či na nádražích.
Konceptu zdravého stravování podnikatel věří. „Generace Z je takovému stylu mnohem blíž a vyhledává ho po celém světě. Generace Alfa, tedy děti dnešních mileniálů, bude ještě náročnější. Vyrůstají v digitálním prostředí, kde se zdravý životní styl prezentuje jako standard. Odmala znají pojmy jako plant-based, baví se o alergiích, intolerancích a ekologii úplně přirozeně,“ míní Zajcev. Zdravé stravování je podle něj v relativních číslech stále menší segment, má ale obrovský potenciál a stojí za ním reálný trend.
Zajcev ale nestojí jen za známými pražským podniky, spolu s Rostislavem Petčenkem založil také developerskou a investiční společnost Gartal. Firma se soustředí především na nemovitosti v Praze a okolí. V přípravě má aktuálně asi dva tisíce bytů v celkové hodnotě patnáct miliard korun. Jedním z nejvýraznějších projektů je plánovaný bytový dům na pražském Chodově. Investice za miliardu korun je návrhem architektonického studia Ra15. Projekt by měl být hotový v roce 2027 až 2028.
Zajcev každopádně není jediný, kdo se v Česku vrhl na trh se zdravým stravováním. Už pár let funguje v tuzemsku také salaterie Ugo, kterou v roce 2012 koupila nápojová společnost Jannise Samarase Kofola. Ugo se za loňský rok stalo největším skokanem účetní uzávěrky společnosti, podle které významně překonalo plánované tržby i hrubý provozní zisk.