„Teď to vypadá hrozně jednoduše…,“ rozhlíží se Marek Vašíček po luxusní kanceláři v pražském Quadriu, za oknem slunce zalívá pražské střechy a věže. „Začátky však jednoduché vůbec nebyly. Poznali jsme se na VŠE v Praze v tradingovém kroužku, bavilo nás obchodování, a tak jsme se do toho v posledním ročníku dali,“ pokračuje. Kanceláře měli pronajaté v místě pět minut od školy a jejich část dál pronajímali, aby srazili náklady.

Dnes na tuhle dobu jak Otakar Šuffner, tak Marek Vašíček vzpomínají s nostalgií. Pokud by měli rodinu, pokud by museli plnit plán daný investorem, zkrátka kdyby nad sebou měli nějaký vnější tlak, všechno by možná dopadlo jinak než velkým úspěchem. Na druhé straně při svém pomalém rozjezdu pokukovali po kamarádech, kteří mezitím budovali kariéru v korporátu, přicházeli pomalu, ale jistě k penězům, zatímco zakladatelé FTMO byli stále na začátku.

Obchodování otevřené pro amatéry. Z prvotního dua traderů, kteří se orientovali zejména na takzvané futures obchody, se brzy začali rodit podnikatelé. Napadlo je tenhle složitý svět otevřít amatérskému publiku a zapojit do toho přitom chytlavý prvek – gamifikaci. Ještě na škole se oba účastnili evropské univerziády v tradingu, a aby se dostali k opravdovému obchodování, museli nejprve splnit sérii pravidel, jakousi zkoušku.

Dobrý nápad, řekli si při tvorbě strategie, jak bude jejich firma vypadat. Dívali se i do zahraničí, zejména do USA, kde se trh začal rozvíjet. Vzali to nejlepší, co viděli, a koncept FTMO byl na světě. Člověk je z podstaty hravý tvor, překonávat překážky a zlepšovat se bude lidi přitahovat. Navíc když před sebou má vidinu vydělaných peněz. A protože lidé jsou také nedůvěřiví, jsou prvotní testy ve verzi platformy zdarma, přitom však pomáhají k úspěchu v ostrých výzvách, takzvané FTMO Challenge.