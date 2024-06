Jaká by mohla být dividenda ČEZ příští rok?

Akcie společnosti ČEZ se ve čtvrtek poprvé obchodují bez nároku na výplatu dividendy ze zisku roku 2023. Je to takzvaný ex-dividend den, ve kterém cena akcií většinou spadne o výši dividendy. Tu akcionáři schválili ve výši 52 korun na akcii. Jedná se o návrh představenstva společnosti. Dle současné dividendové politiky by vyplácená dividenda měla činit 60 až 80 procent upraveného čistého zisku. Schválená dividenda se nachází na samotné horní hraně uvedeného pásma výplatního poměru.

Sebekriticky v analytickém oddělení Komerční banky musíme přiznat, že v našich projekcích jsme čekali, že ministerstvo financí, které za stát vykonává akcionářská práva, dá na valnou hromadu protinávrh na výplatu celého zisku. V tom případě by byla dividenda asi 65 korun. Ale nestalo se tak. Pro nás to bylo zklamání a možná i pro některé investory. Možná proto, že se platily speciální daně.

Schválená dividenda podstatně klesla proti rekordním 145 korunám vyplaceným loni. Tehdy ministerstvo financí protinávrh na výplatu celého zisku dalo. V roce 2023 dosáhl upravený čistý zisk, ze kterého se počítají dividendy, 34,8 miliardy korun. Ale o rok dříve, kdy byla vyplacena dosud nejvyšší dividenda, to bylo 78,4 miliardy. Vysoký rozdíl mezi oběma základnami je dán speciálními daněmi, které se začaly platit od roku 2023.

Na rok 2022, ze kterého byla zmíněná rekordní dividenda, se ale nevztahovaly. Pokud bychom zjednodušeně uvažovali stejný základ jako v roce 2022, to znamená bez speciálních daní, mohl by být čistý zisk kolem 75 miliard korun. A to odpovídá dividendě asi 140 korun. V meziročním srovnání by tedy klesla jen mírně.

Na jakou dividendu se mohou akcionáři těšit příští rok? Vzhledem k tomu, že s největší pravděpodobností bude stále platná speciální daň, a vzhledem k očekávanému poklesu zisku, by dividenda měla být nižší než letos. Při stejném výplatním poměru jako letos by to mohlo být asi 41 korun na akcii.

Autor je analytik Komerční banky