Svět riskuje druhou vlnu inflace. Česko se může snadno nakazit | e15.cz

Svět včetně Česka koketuje s érou druhé inflační vlny. Alespoň to naznačují data agentury Bloomberg, podle nichž globální ekonomika během posledních dvou měsíců zažila nejsilnější inflační vzedmutí od loňského podzimu. Zatímco ještě na počátku srpna ukazoval otáčkoměr světové inflace cifru pod šesti procenty, v závěru září tempo růstu cen zrychlilo o více než půl procentního bodu. Malá a extrémně otevřená tuzemská ekonomika je přitom magnetem na globální trendy a podle odborníků může primárně ropným „šokem“ opětovně zažehnutá inflační jiskra přeskočit i do tuzemska. A to dokonce v ještě dramatičtější podobě, v domácí ekonomice totiž stále přetrvává masivní inflační podhoubí.